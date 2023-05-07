موقف محرج لـ كيتي بيري قبل ساعات من غنائها أمام تشارلز.. صور

تشهد المملكة المتحدة حاليًا حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، بحضور عدد كبير من الحكّام ورؤساء دول العالم المختلفة، كما يحضر مشاهير الفن، أبرزهم المغنية الأمريكية كيتي بيري التي تعرضت لموقف طريف اعتبره رواد المواقع حدث محرج لها قبل ساعات قليلة من حفلها الغنائي أمام الملك.



وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بدأ التتويج أمس السبت حيث أنه سيستمرّ لمدة ثلاثة أيام من الاحتفالات في المملكة المتحدّة بأكملها، وستكون هذه الاحتفالية هي الأولى من نوعها منذ ما يقارب الـ 70 عامًا.

وتداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجمة الهوليوودية "كاتي بيري" في الحفل وكانت ترتدي ملابس رسمية باللون الوردي الفاتح كما وضعت قبعة ضخمة على رأسها.

كيتي بيري تتعرض لموقف محرج

وخلال تواجدها مع الحضور التقطت عدسات الكاميرا فيديو للنجمة العالمية ظهرت به تائهة وتبحث عن مقعدها المخصص لها للجلوس خلال حفل تنصيب الملك تشارلز.

وبقيت كاتي تتلفّت يميناً ويساراً بحثاً عن المقعد بينما كانت تسأل الحضور حول مكانها، ولم يقترب أحد منها لمساعدتها على إيجاده.

وأثار هذا الفيديو سخريّة الجمهور الذين أكّدوا أن كاتي بيري لم تشاهد مقعدها بسبب ضخامة قبعتها، كما أن عدم انتباه أحد عليها وإعطائها أي اهتمام هو ما أثار سخريتهم بالكامل.

وتحيي كاتي غداً الأحد في قلعة وندسور حفلاً بحضور شخصيات رسمية ونجوم عالميين، ويشاركها الحفل ليونيل ريتشي وأندريا بوتشيلي وآخرين.



