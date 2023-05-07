دموع وبهجة.. الأمير ويليام يقبل والده الملك أثناء التتويج

بدا الملك تشارلز عاطفيًا ومتأثرا حتى أنه كان يكبح دموعه التي كادت تنهمر عندما أقسم ابنه الأمير ويليام، أمير ويلز، اليمين للملك خلال حفل التتويج الذي يلفت انظار المنصات الاعلامية حول العالم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “مانشستر” البريطيانية، وفي خرق للتقاليد ، كان الأمير ويليام، وريث العرض، هو الوحيد الذي قام الملك بتكريمه أثناء التتويج، بينما وضع الأمير قبلة على وجه والده أثناء التتويج مما زاد وجه الأب فخرا وبهجة.

قال الأمير: "أنا، ويليام، أمير ويلز، أتعهد بالولاء لك، وأضع الإيمان والحقيقة عليك.. ساعدني يا الله".

وجاءت اللحظة بعد فترة وجيزة من وضع تاج سانت إدوارد على رأس الملك بمناسبة حفل التتويج ثم وقف الحاضرين البالغ عددهم 2300 ضيفًا لهذه المناسبة العظيمة.

وضع الأمير وليام في وقت سابق رداء الدولة الاحتفالي على الملك ، والذي حمله الأمير جورج ، البالغ من العمر 9 أعوام إلى المكان.

وبناءً على طلب الملك والملكة ، ارتدى الأمير وليام والأميرة كيت أردية رسمية للتتويج ، حيث كان الأمير يرتدي الزي الرسمي للحرس الويلزي.

وارتدت الأميرة فستانًا من تصميم ألكسندر ماكوين ، الذي صمم ثوب زفافها ، والذي تضمن الورود والأشواك والنرجس البري ونباتات النفل في قصيدة لأربع دول في المملكة المتحدة.

ويمثل الحدث التاريخي أول تتويج منذ 70 عامًا، حيثتوجت الملكة إليزابيث عام 1953 عن عمر يناهز 27 عامًا بعد وفاة والدها.