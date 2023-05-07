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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الشرطة البريطانية تعلن عدد المحتجزين بسبب الشغب أثناء تتويج الملك تشارلز

تتويج الملك تشارلز
تتويج الملك تشارلز

ألقت قوات الأمن البريطانية القبض على عدد من الحضور لحفل تتويج الملك تشارلز أثناء أحداث شغب واحتجزتهم في أقسام شرطة متفرقة لمنع الشجار.

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وبحسب ما ذكرته الشرطة في بيانه، إنها ألقت القبض على 52 شخصا خلال عمليتها لتأمين تتويج الملك تشارلز، وإنها تحتجزهم على خلفية مجموعة من المخالفات منها الشجار وتكدير السلم والتآمر لإيذاء العامة.

 

وتوج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في أكبر حدث احتفالي في بريطانيا منذ 7 عقود، في استعراض للأبهة والعظمة سعى للمزج بين ألف عام من التاريخ مع نظام ملكي مناسب لعصر جديد.

وأمام جمع ضم 100 من زعماء العالم وجمهور بالملايين من متابعي شاشات التلفزيون، وضع رئيس أساقفة كانتربري، الزعيم الروحي للكنيسة الأنجليكانية، ببطء تاج سانت إدوارد الذي يعود تاريخه إلى 360 عاما على رأس تشارلز الذي جلس على عرش يعود إلى القرن الرابع عشر في كنيسة وستمنستر.

وظهر الاحتفال في صورة برزت اطلالات مميزة لشخصيات كان من أبرزها ملكة اسبانيا والأمير كيت ميدلتون زوجة الامير ويليام وريث العرش.

وتبع ذلك موكب عسكري ضخم، وأطلقت نيران البنادق للتحية، وهتف آلاف الجنود بثلاثة هتافات، ومرت طائرات عسكرية على ارتفاع قليل من الأرض بينما كان الملك والملكة حديثا التتويج يلوحان من شرفة قصر بكنغهام أمام الحشود المبتهجة التي تجمعت على طريق ذامول.

الملك تشارلز

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