فراء ناعم.. لماذا يرتدي الملك تشارلز «معطف حريمي» في التتويج؟

تميّز الظهور الأول للملك تشارلز الثالث في يوم تتويجه بارتدائه رداء من الفراء باللون الأبيض، وقرّر ارتداءه لأنه يعبر عن التاريخ البريطاني.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز”، برزت المجموعة التي ارتداها الملك تشارلز بتصميمها المتميز، إذ ضمت اللون القرمزي، وقميص من الحرير الكريمي، بالإضافة إلى بنطلون من البحرية الملكية، ويأتي هذا الزيّ الرسمي كإشارة إلى دعم الملك تشارلز للصناعات البريطانية.

صُنعت ملابسه من قبل Ede & Ravenscroft ، وهو مصنع تاريخي له تاريخ طويل في ابتكار الزي الرسمي الاحتفالي للعائلة المالكة، ويكون مزيّناً بدانتيل ذهبي، والتصميم مستوحى من السترات التي كان يرتديها الملك جورج الخامس والملك جورج السادس في تتويج كل منهما.

نفذ صانعو الملابس البريطانيون Turnbull & Asser ، القميص الحريري الكريمي المصنوع يدويًا في مصنعه في جلوسيسترشاير باستخدام الحرير الإنجليزي والياقات التي تتميز بتطريز أوراق البلوط والجوز. أما بنطلون الملك هو بنطلون من البحرية الملكية يرتديه كجزء من زي البحرية الملكية.

أما القطعة الأخرى وهي Stole Royal تعد جزء من الزي الذي يتم ارتداؤه أثناء التتويج ، وقد تم إنشاؤه حديثًا، وهي مستوحاة من تصميم ارتدته إليزابيث الثانية في عام 1953.

وتتكون القطعة الاحتفالية من سلسلة من الحليات الدائرية الموضوعة على قطعة قماش من الذهب، وتتميز كل حلية بتصميم مع شعارات المملكة المتحدة الأربعة، وردة ، شوك ، كراث ونفل.

وارتدى أمير ويلز ، أثناء مشاهدة هذه المناسبة الزي الاحتفالي للحرس الويلزي ، لتمثيل دوره كعقيد، وصُنع الزي الرسمي من الصوف القرمزي مع تطريز ذهبي على الياقة والأصفاد، وتحمل شعار الحرس الويلزي ، بينما الشارة الموجودة على صدره هي أجنحة الطيارين ، تقديراً لوقته في تحليق المروحيات.