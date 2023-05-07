بدلة أمير قطر تخطف الأضواء في حفل تتويج الملك تشارلز.. ما قصتها؟

خطفت الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر الأضواء أثناء حفل تتويج الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا وسط حضور لافت لآلاف المدعوين من دول العالم.

فما اسم البدلة التي ارتداها الشيخ تميم بن حمد ال ثاني في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث؟

بدلة رسمية اصلها بريطاني ظهر في مطلع القرن العشرين وتعتبر الحالة الانتقالية بين بدلة النبلاء (الفروك دريس) التي تعتبر غاية في المخملية والرسمية وغلاء الثمن وبين البدلة الرسمية التي نرتديها نحن معشر الرجال اليوم.

ووفق خبير البروتوكول والاتيكيت الدبلوماسي القطري عمر غانم ، أنه لازالت ترتدى في مناسبات حكومية وملكية في أوربا واليابان وبعض دول اسيا مثل تأدية القسم للوزراء وتقديم اوراق الاعتماد والحفلات الملكية ومناسباتها، لكنها مجهولة تماما في امريكا.

ولفت إلى أنه من أهم شروط ارتدائها أن تكون في المناسبات الصباحية ولغاية قرب حلول وقت المغرب. وفي أوربا لغاية الساعة السادسة مساءً، وتتكون من أربع قطع رئيسية هي الجاكيت طويل النهاية الذيلية احادية الزر، وبنطلون مع سديري فوق قميص باكمام مطوية.

وأضاف: يلبس معها إكسسوارات تكميلية هي ربطة عنق وازرار اكمام معدنية (كفلنج) ومنديل جيب صدري ودبوس تثبيت ربطة العنق وقبعة في حال ان كانت مناسبة في حديقة وخارج المباني، كما يتحدد نوع الحذاء بكونه اسود لماع باشرطة.

التصميم الأكثر شيوعا يكون فيه البنطلون رمادي مخطط بخطوط ناعمة وجاكيت أسود.

وأشار إلى التنسيق العالي لربطة العنق والتي جاءت باللون الذهبي الفاتح، لافتاً إلى أنه في منظومة الادراك الحسي للالوان فان هذا اللون يعكس رقي النفس وهدوءها وفرحها والثقة بذاتها.

وأوضح أن، الأجمل مافي الترتيب أن ربطة العنق جائت متوائمة مع لون ملبس قرينته، وهي من كلاسيكيات مظهر الأزواج المحبوبة.