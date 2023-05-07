أمراء أطفال.. أين اختفى الأمير لويس أثناء حفل تتويج جده الملك تشارلز؟

أظهر المتابعون للتتويج الملكي البريطاني أعجاب كبير للأمير لويس البالغ من العمر 5 سنوات بعد ارتدائه الزي الملكي أثناء حفل التتويج لكنه اختفى فجأة مما أثار التساؤلات.





وبحسب صحيفة “مانشستر” البريطانية، لاحظ البعض أن الطفل لويس الذي كان جالسا إلى جانب والديه الأمير ويليام والأميرة كيت ميدلتون وشقيقيه جورج وشارلوت، اختفى فجأة أثناء الحفل، بينما تساءلوا على مواقع التواصل الاجتماعي “أين ذهب الأمير الصغير؟ ”

ولحسن الحظ ، كان غياب الأمير، قصيرًا فقط مع ظهوره مرة أخرى بعد بضع دقائق، ذكرت صحيفة The Mirror أن سبب عدم مشاهدته للمراسم مرتبط بصغر سنه وعدم ادراكه الكامل للأحداث.

وانتقل الأمير إلى الدير مع عائلته - ولكن نظرًا لكونه لا يزال فقد، فقد اختفى اثناء الحفل في خطوة تم التخطيط لها مسبقًا، جاء ذلك بعد أن شوهد الشاب وهو يتثاءب ويتململ أثناء الحفل.

خلال النصف الأول من الحفل ، يمكن رؤيته وهو يتثاءب ، بينما ينتهز الفرصة أيضًا للإشارة إلى شيء يثير اهتمام أخته شارلوت، وتثاءب مرة أخرى بعد فترة وجيزة من تتويج الملك.



وشارك أحد المشاهدين فرحته برؤية الأمير لويس يعود، وعلق قائلاً: “أهدأوا، الجميع، الأمير لويس عاد!”.



وقال آخر معلقا: “نعم هم أمراء وموقرون، لكنهم في نهاية الأمر يظلون أطفالا”.

لم ينضم الأخ الأكبر الأمير جورج إلى إخوته عند وصوله مع الأولاد الآخرين الذين يتولون مهام الشرف لكل من الملك والملكة كاميلا، تم تكليفهم بالمهمة المرموقة المتمثلة في المساعدة في حمل أردية الملك تشارلز وكاميلا الثقيلة.