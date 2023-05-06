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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تشارلز يفاجئ الجماهير بخروج مفاجئ من القصر قبل ساعات من تتويجه

الملك تشارلز
الملك تشارلز

خرج الملك تشارلز الثالث امام المعجبين، اليوم الجمعة، في مشهد مفاجئ تصدر السوشيال ميديا، خارج قصر باكنجهام الذين بدأوا في التجمع قبل يوم واحد من تتويجه.

وتوقف الملك وابنه الأكبر الأمير وليام وزوجة ابنه كيت في جولة للمصافحة والتحدث لفترة وجيزة مع حشد من أنصار الملكية.

 

وخطط العديد من المتظاهرين لقضاء، ليلة السبت، على أمل الحصول على مكان قريب لمتابعة الموكب، غدا السبت، مع إطلالة على العاهل المتوج وقرينته كاميلا أثناء تلويحهما من شرفة القصر بعد عودتهما من الحفل.

وتوقف تشارلز لتحية الحشد بعد مأدبة غداء أعقبت تجرة الأداء النهائية للمراسم التي ستقام في كنيسة وستمنستر.

 

ويتزايد الحشد خارج القصر من الأسبوع، حيث اجتمع الكثيرون من مناطق كثيرة من العالم لمتابعة تتويج أحدث ملك لـ بريطانيا في تقليد يعود إلى أكثر من 1000 عام.

الملك قصر الملك تشارلز قصر باكنجهام

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