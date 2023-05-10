آجلًا أم عاجلًا.. روسيا: لا بديل لأمريكا عن بناء علاقات معنا

كشف السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن واشنطن ستتخلى عاجلًا أم آجلًا عن سياستها العدوانية تجاه روسيا.

وحسب "روسيا اليوم"، قال أنطونوف في حفل استقبال بالسفارة الروسية بمناسبة الاحتفال بعيد النصر: "نحن على يقين تام بأنه سيأتي اليوم الذي ستتخلى فيه واشنطن عن سياستها العدائية، وتدرك أنه لا بديل عن بناء علاقات مع روسيا تقوم على البراجماتية والاحترام المتبادل بما يخدم مصالح الشعوب والدول والبشرية جمعاء".

وأكد أن روسيا تتذكر أخوّة السلاح مع الأمريكيين خلال الحرب العالمية الثانية، لافتًا إلى أن القوات الروسية اليوم "تكافح مرة أخرى عدوى الفاشية"، ولكن في أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قال في وقت سابق، إن أمريكا أعلنت حملة صليبية على روسيا ومصالحها.

وأوضح لافروف خلال زيارته لكوبا في إبريل الماضي: "إذا سألتم عن العلاقات الروسية، فلا توجد لدينا علاقات تقريبًا. ونحن نبحث في حال الضرورة فقط تلك القضايا التي تظهر في عمل سفارتينا، وكذلك تلك المتعلقة بمحاولات الأمريكيين سوء استغلال وضعهم كالدولة المستضيفة لمقر الأمم المتحدة".

وأضاف أن "الجميع يعرفون ويدركون أن الأمريكيين أعلنوا حملة صليبية ضد روسيا ومصالحها الشرعية وضد الثقافة الروسية والتقاليد".