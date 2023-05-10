عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

آجلًا أم عاجلًا.. روسيا: لا بديل لأمريكا عن بناء علاقات معنا

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

كشف السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن واشنطن ستتخلى عاجلًا أم آجلًا عن سياستها العدوانية تجاه روسيا.

وحسب "روسيا اليوم"، قال أنطونوف في حفل استقبال بالسفارة الروسية بمناسبة الاحتفال بعيد النصر: "نحن على يقين تام بأنه سيأتي اليوم الذي ستتخلى فيه واشنطن عن سياستها العدائية، وتدرك أنه لا بديل عن بناء علاقات مع روسيا تقوم على البراجماتية والاحترام المتبادل بما يخدم مصالح الشعوب والدول والبشرية جمعاء".

وأكد أن روسيا تتذكر أخوّة السلاح مع الأمريكيين خلال الحرب العالمية الثانية، لافتًا إلى أن القوات الروسية اليوم "تكافح مرة أخرى عدوى الفاشية"، ولكن في أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قال في وقت سابق، إن أمريكا أعلنت حملة صليبية على روسيا ومصالحها.

وأوضح لافروف خلال زيارته لكوبا في إبريل الماضي: "إذا سألتم عن العلاقات الروسية، فلا توجد لدينا علاقات تقريبًا. ونحن نبحث في حال الضرورة فقط تلك القضايا التي تظهر في عمل سفارتينا، وكذلك تلك المتعلقة بمحاولات الأمريكيين سوء استغلال وضعهم كالدولة المستضيفة لمقر الأمم المتحدة".

وأضاف أن "الجميع يعرفون ويدركون أن الأمريكيين أعلنوا حملة صليبية ضد روسيا ومصالحها الشرعية وضد الثقافة الروسية والتقاليد".

روسيا واشنطن الاحتفال بعيد النصر السفير الروسي البراجماتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أول رد من وزير الخارجية على تصريحات "حميدتي" ضد الطيران العسكري المصري

سبب وفاة محمود بكري .. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

3 خلافات.. شوبير يكشف سر أزمة تجديد حسين الشحات مع الأهلي

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

بفرمان كولر .. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

لن يشارك مرة أخرى.. شبانة يعلن رحيل نجم الزمالك نهاية الموسم

ترشيحاتنا

تأهل نور الشربيني وكريم عبدالجواد لنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش

سوزوكي تعلن أسعار سيلاريو الجديدة

أسعار اللحوم البلدي اليوم الأربعاء 10-5-2023

دعاء الصباح للرزق وتيسير الأمور.. احرص عليه قبل الخروج من المنزل

موريتانيا تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

حدادًا على شهيدي «سرايا القدس» .. إضراب شامل في «جنين» بالضفة الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خلافها مع وفاء مكي .. صور أثارت الجدل لـ ميار الببلاوي|شاهد

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمة؟

لو بتروح الجيم.. تعرف على فوائد الموز قبل وبعد التمرين

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط فى تناول فيتامين ب؟

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ