الزراعة تتفقد محطة الغربلة بالصالحية الجديدة

تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضي للمتابعة، محطة الغربه بمدينة الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتفقد الأصول التابعة للوزارة، ومتابعتها، لرفع كفاءتها، وتحقيق الاستفادة القصوى منها.



ورافقه خلال الزيارة، المهندس حسام ابراهيم مدير المحطة، والتي تبلغ المساحة الإجمالية لها، حوالي 9 فدان، بقدرة حوالي ٣٩ ألف طن، حيث استقبلت حتي الان ما يقرب من 14600 طن من تقاوي القمح اصناف قمح مصر 3 معتمد 2 وقمح سخا 95 معتمد 2 وقمح جيزه 171 معتمد 1 .

وأكد صالح علي ضرورة رفع كفاءة المساحات غير المستغلة في المحطة ارضيات ومظلات لتحقيق اكبر استفادة ممكنة وزيادة قدرتها الاستيعابية للمساهمة الجادة في توفير اصناف التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية مقاومة للأمراض والعوامل الجوية المتغيرة.

وأشار الى ان تلك الجولات مستمرة لجميع المواقع التابعه للوزارة تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، للوقوف علي قدرتها التشغيلية ومدى تحقيق العائد الاقتصادي المرجو منها.