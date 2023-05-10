تطور مفاجئ بشأن إمكانية انتقال موليكا من بشكتاش إلى الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن تطور مفاجئ بشأن احتمالية انتقال الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم فريق بشكتاش التركي إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كان النادي الأهلي قد اقترب من ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكن مغالاة بشكتاش التركي المادية، أدت إلى فشل الصفقة.

ووفقاً لـ صحيفة "فوتوماك" التركية فأن بشكتاش استقر على ضم أوموت نايير لاعب عمراني سبور كبديل لرحيل جاكسون موليكا المحتمل نهاية هذا الموسم.

وأشارت إلى أن اختيار أوموت نايير لاعب أيوب سبور المُعار إلي عمراني سبور، جاء بترشيح من المدير الفني لفريق بشكتاش شينول جونيش.

الأهلي وموليكا

يُذكر أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، قد أكد في أكثر من مناسبة رغبته في ضم مهاجم إلى الفريق.