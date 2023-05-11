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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تشريح جثة أجنبي الجنسية قتله شاب في معركة ببولاق الدكرور

صدى البلد

أمرت نيابة جنوب الجيزة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب أجنبي الجنسية لتحديد اسباب الوفاة بعد مقتله اثر تلقيه طعنة نافذة في معركة بمنطقة بولاق الدكرور. 

 

طلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة واستدعاء عدد من شهود العيان لسماع اقوالهم حول ملابسات الحادث. 

 

ولقي شاب أجنبي مصرعه بطعنة نافذة في مشاجرة بين طرفين في منطقة بولاق الدكرور.

 

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم بولاق الدكرور من غرفة النجدة بمقتل شاب بطعنة نافذة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب، مصاب بطعنة نافذة.

 

بعمل التحريات تبين أن الشاب يحمل جنسية أجنبية ولقي مصرعه على يد آخر في مشاجرة بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

تشريح جثة أجنبي بولاق الدكرور الطب الشرعى مقتل شاب قسم بولاق الدكرور

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