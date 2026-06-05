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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

معركة الفجر في قنا.. مصرع 7 وضبط أسلحة نارية ومخدرات بـ 45 مليون جنيه

حملة أمنية بقنا
حملة أمنية بقنا

أسفرت مواجهات بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية، فى قرية الحجيرات بقنا، عن مقتل 7 من العناصر الإجرامية، وضبط مواد مخدرات وأسلحة نارية متنوعة تقدر بحوالي 45 مليون جنيه، بعد اشتباكات عنيفة بدأت تفاصيلها بعد الفجر.

القصة الكاملة 

المواجهات بدأت عقب مبادرة العناصر الإجرامية المطلوبة بإطلاق قذائف نارية من مدفع أر بى جى تجاه قوات الشرطة، نتج عنه إصابة 2 من عناصر الشرطة، ما دفع قوات الأمن للرد بقوة على العناصر الإجرامية، لتنتهى المعركة بإسقاط 7 عناصر إجرامية خطرة. 

المداهمة لم تكن وليدة اللحظة، فقد سبقها إعداد وتخطيط، عقب ورورد معلومات وتحريات من قبل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم "عناصر إجرامية، محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات متنوعة " قتل، مخدرات، سلاح نارى، حريق عمد"، بجلب كميات من مواد مخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة للإتجار بها بالمخالفة للقانون، وإتخاذهم من قرية الحجيرات بدائرة مركز شرطة قنا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم تشكيل حملة موسعة ضمت عناصر متنوعة من قوات الأمن، وتمكنت من مداهمة البؤرة الإجرامية المحددة بقرية الحجيرات، وعقب اشتباكات نارية انتهت بمقتل 7 عناصر إجرامية، وفقاً لبيان رسمى، و بحوزتهم " 13 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة – 28 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر – 14 قطعة سلاح نارى " مدفع أر بى جى، 2 رشاش متعدد، 10 بنادق آلية ، طبنجة" - عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة" تقدر القيمة المالية للمضبوطة بحوالى 45 مليون جنيه. 

وجرى نقل مصابى الشرطة إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم، فيما جرى نقل جثث العناصر الإجرامية إلى المشرحة، لوضعهم تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

قنا قرية الحجيرات معركة الفجر قذائف نارية العناصر الإجرامية الطلقات النارية

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