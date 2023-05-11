5 خطوات|التعليم العالي تكشف إجراءات قبول الطلاب من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية

كشف عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، تفاصيل الإجراءات التنفيذية لقبول الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والاوكرانية.



وقال عادل عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالطلاب والطالبات العائدين من هذه البلاد، متابعا أن هناك إجراءات تم الإعلان عنها لحل مشاكل في التعليم.



وأضاف عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، أن إجراءات التحويل تشمل الآتي:

يتقدم الطلاب للجامعات الخاصة أو الأهلية مباشرة، اعتبارًا من السبت القادم الموافق 13 /5 /2023 وحتى أول أكتوبر 2023.

الأعداد المسموح بها لا تزيد على 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية بكل جامعة.

يتقدم الطالب إلكترونيًا مباشرة إلى أية جامعة خاصة أو أهلية بكلية مناظرة.

الطالب يتقدم لكلية مناظرة ومبدأ تغيير المسار لا ينطبق على هؤلاء الطلاب، والتحويل لابد أن يكون على كلية مناظرة.

السنة التحضرية تعتبر سنة دراسية، ويعتبر الطالب مقيدًا، ولكن يسجل في الكلية المناظرة في الفرقة الأولى لو كانت الجامعة معادلة.