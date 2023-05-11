عقوبة منع المحجبات من دخول المطاعم السياحية

أثار فيديو عن منع إحدى المنشآت السياحية دخول المحجبات إليها، حالة من الجدل وهو ما دفع الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار.

نفى محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، صحة ما جرى تداوله من معلومات بشأن قيام إحدى المنشآت السياحية بمنع دخول المحجبات من روادها، التي انتشرت عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار أن لجنة التحقيق في الموضوع توجهت إلى المنشأة، وشدد على أنه لم يتقدم أحد بأي شكوى للوزارة، لكن الوزارة تحركت بناء على دورها الانضباطي للتأكد من الواقعة، وأشار إلى أنه في حال التأكد من ثبوت أي شكاوى تقوم الوزارة على الفور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، وفي حال ثبوت صحة منع المحجبات سيكون هناك عقوبات على المنشأة تصل إلى غلقها وإيقاف المدير؛ لأن التمييز ممنوع، وهذه العقوبات تكون إدارية.

وأفادت اللجنة التي قامت الوزارة بتكليفها برئاسة علي حسن مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية، للتفتيش على هذه المنشأة بأنها تأكدت من عدم صحة ما تم تداوله من معلومات، وأوضح أن اللجنة لاحظت أثناء عملية التفتيش استقبال المنشأة لجميع روادها دون استثناء ووجود عدد من روادها من المحجبات يمارسون حياتهم بشكل طبيعي ويتناولون الأطعمة والمشروبات دون التعرض لأية مضايقات.

ثلاث محجبات يعملون بالمنشأة

كما أفادت اللجنة بوجود ثلاثة محجبات يعملون بالمنشأة مما يؤكد ترحيبها بكافة روادها سواء من العاملين أو الزائرين.

وأشار محمد عامر أنه في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، فإنه لا يحق لأية منشأة فندقية أو سياحية منع المحجبات من الدخول والاستمتاع والحصول على كافة الخدمات المقدمة بها.

الشكاوى على الخط الساخن 19654

كما أوضح ضرورة قيام من يتعرض لمثل هذه التصرفات إن وجدت في أي من المنشآت الفندقية أو السياحية المرخصة من وزارة السياحة والآثار بالتقدم بشكوى للوزارة على الخط الساخن 19654، مؤكدًا على أنه في حال التأكد من ثبوت أية من الشكاوى المقدمة تقوم الوزارة على الفور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة المتعلقة بهذا الأمر، وفي حال تكرارها قد تصل العقوبة إلى إلغاء الترخيص.