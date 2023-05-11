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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يفتتح مشروعات سياحية علي ممشي شرم الشيخ

افتتاح احد المشروعات
افتتاح احد المشروعات السياحية

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  مشروعات سياحية  علي ممشي شرم الشيخ السياحي .

وافتتح المحافظ  أحد فروع مطعم اسماك سياحي شهير بمنطقة نبق بشرم الشيخ، بحضور اللواء أحمد سرحان رئيس هيئة الرقابة الادارية بجنوب سيناء،وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ورئيس المدينه ورئيس جمعية المستثمرين بشرم الشيخ، وعددا من رجال الأعمال والمستثمرين.

اكد المحافظ خلال الافتتاح علي حرصه الدائم في افتتاح تلك المشروعات في اطار دعم القطاع الخاص والسياحي وتشجيعه، وتوفير منتج متنوع، و فتح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، كما أعرب المحافظ عن سعادته لافتتاح هذا الفرع الشهير بمنطقة نبق كأحد فروع المطعم الذي يعد من أهم المطاعم التي يحرص عليها الزائرين للمدينة من مختلف الجنسيات مصريين وعرب واجانب، لما للمحل من سمعة حسنة وباع طويل وخبرة في هذا المجال.
 

كما افتتح محافظ جنوب سيناء، أحد البراندات الشهيرة المتخصصة في العصائر الطبيعية بكافة انواعها بالممشى السياحي بطريق السلام بمدينة شرم الشيخ، كأول مشروع متخصص في هذا المجال بشرم الشيخ.

وأشار المحافظ خلال الافتتاح ان هذا المشروع إضافة جديدة للمدينه، ويحظى بإشادة  جميع الرواد من الزائرين والمقيمين لما يتميز به من جودة المنتج، لافتا ان المحل مزود بدورات مياه عمومية رجالي وحريمي، وساحة انتظار سيارات(بارك ) يتسع لأكثر من 300 سيارة.

اكد المحافظ انه حريص علي افتتاح مثل هذه المشروعات في اطار التنشيط السياحي وتشجيع القطاع الخاص وتوفير منتج سياحي جديد ومتنوع بالمدينة السياحية يتفق مع طبيعتها السياحية وفتح فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.
 

افتتاح مشروعات سياحية

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شرم الشيخ اللواء خالد فودة محافظ يفتتح ممشي شرم الشيخ مشروعات

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