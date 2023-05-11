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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجدداً ..اندلاع الاشتباكات الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان

صدى البلد

أعلنت أذربيجان ،اليوم الخميس، عن أندلاع اشتباكات حدودية مسلحة مع أرمينيا في منطقة قره باغ المتنازع عليها، وأسفرت عن إصابة جندي بجروح خطيرة.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية  في بيان اليوم "أنه نتيجة الاستفزاز العسكري الذي ارتكبته القوات المسلحة الأرمينية، بإطلاق النيران على مواقف الجيش الأذربيجاني في الحدود في محافظة كلبجار الليلة الماضية، أصيب جندي أذربيجاني بجروح خطيرة، وتم نقله الى المستشفى".

وأوضحت الوزارة أنه لوقف الاستفزازات الأرمينية، ردت وحدات الجيش الأذربيجاني بالمثل على الجانب الأرميني.

كما حملت وزارة الدفاع الأذربيجانية، القيادة السياسية العسكرية لأرمينيا المسؤولية التامة عن هذا الاستفزاز.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الأرمينية أن الجيش الأذربيجاني واصل قصف المواقع الأرمينية بالقرب من سوتك بالمدفعية وقذائف الهاون، مما أسفر عن إصابة جنديين أرمينيين بجروح.

ويذكرأنه في الـ 13 سبتمبر من العام الماضي، بدأت الاشتباكات مسلحة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، واستمرت يومين، ونتج عنها سقوط عشرات القتلى من الجانبين، قبل أن يتوصل الطرفان إلى هدنة، وتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاع القتال بسبب نزاعهم على إقليم قره باغ.

 

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