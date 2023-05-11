مقتل شخص وإصابة آخر خلال إطلاق نار بمصنع مرسيدس في ألمانيا

أفادت رويترز نقلا عن صحيفة بيلد، اليوم الخميس، عن متحدث باسم الشرطة في ألمانيا قوله إن شخصا قتل وأصيب آخر في إطلاق نار بمصنع لمرسيدس بنز بجنوب البلاد.

وقالت بيلد إن شخصا تم اعتقاله وإن موظفي الإنقاذ بالموقع في المصنع 56 بمنطقة زيندلفينجن.

ونقلت صحيفة بيلد عن المتحدث باسم الشرطة الذي قال :“قتل شخص واصيب آخر بجروح خطيرة. ما زالت الخلفية غير واضحة”.

وأكدت الشرطة في بيانها أن هناك عملية جارية في المصنع لكنها لم تشر إلى أي إصابات.

وأكدت مرسيدس حدوث الواقعة في المصنع وأنها على اتصال بالسلطات ، وقالت الشركة في بيان “نحن على اتصال بالسلطات ونحاول توضيح الحقائق. سلامة الموظفين تأتي أولا”.