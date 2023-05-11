أستاذ فيزياء: يجب تركيز البحوث باستخدام البصمات الميكروبية للتخلص من النفايات النووية

ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر لجامعة عين شمس والذي أقيم على مدار يومين ١٠- ١١ مايو أقيمت جلسة بعنوان جوانب العلوم النووية جلسة مشتركة مع هيئة الطاقة الذرية المصرية.

أدار الجلسة أ.د نبيل الفرماوي أستاذ الفيزياء النووية والإشعاعية ورئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة عين شمس، أ.د حسن صالح.

وعن الطرق الفيزيائية لتقييم جرعات الإشعاع بأثر رجعي تحدث أ.د نبيل الفرماوي أستاذ الفيزياء النووية والاشعاعية ورئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة عين شمس عن تأثير الإشعاع علي الإنسان سواء كان يعمل في بيئة تضطره إلى التعامل المباشر مع الإشعاع او انسان عادي لا يتعامل مع الإشعاع بأي حال من الاحوال وكشف عن نتاج عمل أكثر من خمسة عشرة عاما بدولة ألمانيا وأحدث الأبحاث وطرق الكشف عن الإشعاع سواء عن طريق الدم اذا كانت الاصابه بالاشعاع تمت خلال شهر علي الأكثر او من خلال الاسنان والعظام والشعر والاظافر والتي يستقر الإشعاع بها لفترات طويلة جدا .

وعن البصمة الميكروبية لعلاج واستعادة النويدات المشعة تحدثت أ. نهى غنيم مدرس الميكروبيولوجي بقسم النبات - كلية البنات للأداب والعلوم والتربية - جامعة عين شمس وتناولت ان بعض الكائنات الحية الدقيقة تعيش في البيئات القاسية ، بما في ذلك الإشعاعات المؤينة الشديدة وانهم يستخدمون آليات مختلفة للتكيف والتعامل مع RNs.

بالاضافة الى ان البصمات الميكروبية للمواقع التي تحتوي على RNs توضح الأنواع الميكروبية الشائعة في مثل هذه البيئات كما يمكن استغلال دراسة هذه الميكروبات وكيفية تكيفها مع RNs في تقنيات التصميم لاستخدامها في المعالجة الحيوية واستعادة RNs من الموارد الطبيعية والمشعة .

وأضافت انه يجب أن تركز المساعي البحثية على استخدام البصمات الميكروبية لمزيد من التحقيق في اتحاد الميكروبات في البيئات التي تحتوي على RNs للتغلب على مشكلة استنفاد احتياطيات RNs والتخلص الآمن طويل الأجل من النفايات النووية أيضًا.

وتحت عنوان " من الإمكانيات إلى الأزدهار استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية لتحقيق ممرات كبيرة" تحدث أ. شوكت عبد الرازق مدير الشعبة الأفريقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، فيينا عن مجالات العمل الرئيسية في الوكاله في مجالات الاستخدام السلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية السلامة والأمن و الضمانات والتحقق .



تعزز الوكالة الدولية للطاقة الذرية إطارًا عالميًا قويًا ومستدامًا للأمان والأمن النوويين في الدول الأعضاء ، وتعمل على حماية الناس والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاع العيوني فيما يعمل برنامج المساعدة التشريعية التابع للهيئة الوطنية للطاقة الذرية على توعية الدول الأعضاء بالصكوك الدولية في المجال النووي ويساعدها في الامتثال لالتزاماتها والتزاماتها الدولية ، وكذلك في صياغة التشريعات النووية الوطنية المقابلة.

وأوضح سيادته ان أكثر من 70٪ من سكان إفريقيا لا يحصلون على العلاج الإشعاعي و من المتوقع أن يتضاعف عبء السرطان في أفريقيا جنوب الصحراء ، ليصل إلى مليون حالة وفاة جديدة بحلول عام 2040.

هذا بالاضافة الى أثر الجوع على 278 مليون شخص في أفريقيا يمثلون 20.2٪ من السكان ، إنتاجية المحاصيل الرئيسية (الذرة ، القمح ، إلخ) منخفضة في إفريقيا

وعلية فان 25 دولة أفريقية تستورد أكثر من ثلث قمحها من روسيا وأوكرانيا وأن 15 منها تستورد أكثر من النصف بينما يقدر متوسط ​​معدل استخدام الأسمدة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بـ 15 كجم / هكتار في عام 2017 و 19 كجم / هكتار بحلول عام 2021 وهو ما لا يزال أقل من هدف إعلان أبوجا البالغ 50 كجم / هكتار.



وعرضت أ. راندا محمود استاذ مساعد فيزياء اشعاعية - قسم الوقاية من الاشعاع - مركز بحوث الأمان النووي والاشعاعي هيئة الطاقة الذرية بعض الأنشطة البحثية لهيئة الطاقة الذرية المصرية والهيكل الوظيفي لهيئة الطاقة الذرية المصرية و أبحاث السلامة النووية والإشعاعية اخذه بعين الاعتبار؛ ثلاثة معايير أساسية هي السلامة والأمن والضمانات و تهدف أنظمة الأمان النووي والإشعاعي إلى تقييم وإدارة ومراقبة التعرض للإشعاع و مبادئ الحماية من الإشعاع و فئات التعرض وحالات التعرض للاشعاع.



وتناول أ. تامر صقر استاذ كيمياء الصيدلة النووية والإشعاعية

واستشاري انتاج النظائر المشعة بمجمع المفاعل المصري البحثى الثاني و مركز المعامل الحارة هيئة الطاقة الذرية إنتاج وتطبيقات النظائر المشعة و إنتاج النظائر المشعة و اختبار المواد وإنتاج أشباه الموصلات و البحث والتطوير في الفيزياء والهندسة



واضافت أ. اماني رفعت استاذ الكيمياء الإشعاعية المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع هيئة الطاقة الذرية - قسم كيمياء البوليمرات متحدثة عن التطبيقات التي تستخدمها الهيئة في عدد من المجالات منها البوليمرات الحيوية والمركبات الحيوية لمواد العناية بالجروح و الهلاميات المائية البوليمرية كمنصات للمواد الحيوية الناشئة لتمكين الإرقاء والتئام الجروح مما يعزز التئام الجروح بدلاً من تغطيتها فقط بالاضافة الى مادة الحماية من الإشعاع المنعزل مريلة الرصاص للسلامة الإشعاعية للحماية من الإشعاع التي يوفرها مئزر الرصاص ، يتم إجراء بحث مستمر لتطوير ساحة غير سامة ومحمولة وخالية من الرصاص للوقاية من الإشعاع.



فيما قدمت أ.د رحاب عبد استاذ الهندسة النووية الكميائية - هيئة الطاقة الذرية ملخص للاتجاهات البحثية الموجودة فى الخطط البحثية لاقسام شعبتى ادارة النفايات المشعة و ادارة الوقود النووى. حيث تم التعريف بمصادر النفايات المشعة المدرجة بخطط العمل والتى تشمل النفايات الناتجة عن انتاج واستخدام النظائر المشعة والمواد المشعة طبيعيا (TENORM & NORM) و التى تنتج من استخراج ومعالجة الخامات والمعادن مثل تلك المتولدة من استخراج البترول. بالاضافة الى النفايات المصاحبة لتشغيل وتكهين منشاءت دورة الوقود النووى. كما تم التعريف بانشطة ادارة هذه النفايات والتى تشمل التوصيف, انشطة ما قبل المعالجة, انشطة المعالجة, انشطه اعداد وحدات النفايات و دفن النفايات. كما تم استعراض نماذج لاحدث الابحاث العلمية التى نشرت فى الفترة (2020-2023) بواسطة الزملاء العملين فى هذه المجالات بالاضافة الى استعراض الابحاث الخاصة بعمليات فصل العناصر ذات الاهمية الاقتصادية من مصادارها الاولية والثانوية.