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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الزقازيق العام ويتابع أعمال التطوير الجارية

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي بها، وأعمال التطوير الجارية بمركز الأسنان بالمستشفى.

 

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تفعيل الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، ومن توافر مخزون للأدوية والمستلزمات الطبية يكفي لمدة ٤٨ ساعة عمل، وفقاً لمؤشرات التردد، موجهاً بإرسال لجنة تضم مدير عام إدارة الصيدلة، ونائب مدير عام الطب العلاجي، بالمرور على المستشفى، وتنظيم العمل بالصيدلية الموحدة، وتقسيم أدوية الداخلي والإستقبال والطوارئ بداخلها، كما قام بمعاينة الأماكن المخصصة لنقل غرفة الغرز الجراحية وكشك العظام بها لتوفير مساحات أكبر لسهولة تقديم الخدمة الطبية بها، كما تفقد بنك الدم التخزيني، موجهاً بتعزيز فصائل الدم المختلفة ومشتقاته، نظراً لاستقبال المستشفى لمصابي حوادث المحافظة غداً الجمعة، وفقاً للبروتوكول المتفق عليه، والتأكد من التدريب والتعليم الطبي المستمر للفرق الطبية علي خطة العمل بقسم الإستقبال والطوارئ، وجودة وسرعة التعامل مع الحالات المرضية المترددة على القسم.

 

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كما تفقد الدكتور هشام مسعود أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمركز الأسنان بالمستشفى، والمكون من دورين، والوقوف علي نسب إنجاز الأعمال به، متفقدا كافة الأقسام بالمركز، موجهاً ببعض الملاحظات لمراعاتها قبل التشطيبات النهائية للأعمال، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما تفقد المكان المخصص للمولد الكهربائي والذي سيتم تزويد المركز به، بما يتناسب مع الهيكل الوظيفي للمبنى، لعدم تأثر الخدمة الطبية في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

 

وأوضح "مسعود" بأن مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز الأسنان، يأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ويعد إحدى مشروعات القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية، والمنفذة بمنحه مقدمة من الاتحاد الأوربي بالتعاون مع  جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتكلفة تقديرية تصل إلي ٣ مليون، و٤٣٢ ألف جنيه، للمساهمة في تحسين مستوى الخدمات الصحية المؤداه للمواطنين بمحافظة الشرقية، والارتقاء بمستوي معيشتهم.

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