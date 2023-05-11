اقتصادي: قرار إعفاء الذهب من الجمارك يوازن ما بين العرض والطلب

أكد الخبير الاقتصاديّ علي الإدريسي، أنّ الذهب هو الملاذ الآمن القانوني الذي يتعامل أغلب المستثمرين به بطرق مشروعة، مشيرا إلى أن سعر الدولار الذي يُسعر به الذهب وصل في الفترة الأخيرة إلى 45 جنيها.

وقال علي الأدريسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي خالد ميري، إنّ الجميع بدأ يبحث عن مخزن يمثل قيمة جديدة وهو الذهب في ظل صعوبة الحصول على الدولار.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الحكومة اتخذت قرارا مهما وصائبا بالسماح للمصريين العاملين بالخارج بالدخول بنحو 170 جراما من الذهب بقيمة 10 آلاف دولار مع إعفائها من الرسوم الجمركية لمدة 6 شهور، لخلق حالة من التوازن ما بين العرض والطلب في المعدن النفيس.

طرح شهادات تجذب المواطنين والمستثمرين



وتوقع تراجع سعر الذهب بعض الشيء لفترة محدودة ومن ثم يواصل الصعود مرة أخرى بسبب ارتفاع معدلات التضخم عالميا، مشيرا إلى أن العديد من المتغيرات تتحكم في أسعار المعدن الأصفر منها طرح شهادات تجذب المواطنين والمستثمرين إلى الادخار فيها بدلا من الذهب، وغيرها من الإجراءات التي يمكن أن تظهر خلال الفترة المقبلة.