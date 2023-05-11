خالد ميري: نشكر المتحدة لحفاظها على تاريخنا وإنتاج فيلم عن كليوباترا

أكد الإعلامي خالد ميري، أنه بمجرد أن أعلنت نتفليكس عن انتاج فيلم وثائقي عن كليوباترا وهناك جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي في العالم كله. نتفليكس مصممة على أن كليوباترا كانت سمراء البشرة رغم تأكيدات علماء التاريخ والآثار على أن ما تقوم به نتفليكس غير صحيح على الإطلاق.

وقال ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن نتفليكس من خلال هذا الفيلم واستضافتها لضيوف يتحدثون عن الفيلم فهم يتحدثون بشكل غير علمي ودقيق، وكأنهم يريدون أن تقوم بشخصية كليوباترا ممثلة إسرائيلية.

وتابع مقدم برنامج “كلمة السر”، أن “نتفليكس”، التي بدأت تهتم بقضايا المثلية والترويج لها وترغب في تدمير أخلاقنا ومعتقداتنا والآن يحاولون تدمير تاريخنا.

يفضح كذبة نتفليكس

وأشار خالد ميري إلى أننا نشكر الشركة المتحدة لحفاظها على تاريخنا وإنتاج فيلم وثائقي ضخم عن كليوباترا يفضح كذبة نتفليكس.

