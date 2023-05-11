"خدعوني بتزييف التاريخ".. إحدى المشاركات بـمسلسل "كليوباترا" تكشف لزاهي حواس التفاصيل

كشف عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، تفاصيل عرض فيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا، علي Youtube وLocal News وAmazon Prime.، مشددًاعلى أن الفيلم سيكون ردًا قويًا على المسلسل المزيف.

وقال حواس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc"، إن المسلسل المزيف، أخذ أكثر من حجمه، فهو تافه بشكل كبير، وكل الأدلة تؤكد أن كليوباترا مقدونية فليست شقراء أو سوداء، والمسلسل الخاص بنتفيلكس، يحتوى على افتراءات وأكاذيب، وإحدى المشاركات بـمسلسل "كليوباترا المزيفة" قالت "ضحكوا عليا وخدعوني في هذا العلم المزيف".



وواصل عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، :"الفيلم الجديد سيكون موجود على كل منصات الإنترنت وموجود في أمريكا وأكبر رد على نتفيلكس".