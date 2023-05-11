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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأقوى| مدرب الترجي: لقاء الأهلي سيكون مواجهة الموسم

صدى البلد

أكد نبيل معلول، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، أن مواجهة الأهلي ستكون مواجهة الموسم بالنسبة لفريقه دون شك.

ويلعب الترجي مع ضيفه الأهلي غدا الجمعة في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على ملعب (حمادي العقربي) في العاصمة التونسية.

وقال معلول في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن مواجهة فريق بحجم الأهلي ستكون هي الأقوى في الموسم الحالي ولا بديل فيها عن الفوز، مشددا على أن هدفه من اللقاء هو تحقيق الانتصار دون غيره.

وأوضح معلول "لمست من اللاعبين أن هناك حماسا كبيرا ودرجة من الوعي لتدارك موقف النتائج غبر الجيدة التي تحققت في المباريات الأخيرة".

وتابع:" لدينا خبرات كبيرة في تلك النوعية من المباريات ونفس الأمر بالنسبة للأهلي. الفريقان يعرفان بعضهما البعض جيدا وهما كتاب مفتوح لكل منهما للآخر".

وأشار معلول إلى أن مباراة الغد مهمة ولكن في الوقت ذاته هي الجزء من الأول من نصف النهائي وسيكون هناك مواجهة الإياب بالقاهرة الأسبوع المقبل.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في الدور النهائي مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بالمسابقة القارية بين الوداد البيضاوي المغربي (حامل اللقب) وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.
 

نبيل معلول لفريق الترجي التونسي مواجهة الأهلي العاصمة التونسية دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم

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