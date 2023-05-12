خدمة طبية متكاملة ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية لليد في الأهلي

تشهد بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد والمقامة في ضيافة النادي الأهلي توفير خدمة طبية مميزة، على هامش المباريات التي تقام على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة.

وقامت اللجنة الطبية بتوفير سيارات إسعاف مجهزة على مدار اليوم؛ تحسبًا لتعرض أي من المشاركين بالبطولة للإصابة، فضلا عن توفير فريق طبيمتكامل متواجد في الصالات.

وقامت اللجنة بالتأكيد على الفرق المشاركة بتواجد رعاية طبية على مدار الساعة من خلال التنسيق مع المستشفيات القريبة من فنادق الإقامة، فيضوء ما يتم تقديمه من خدمات مختلفة للمشاركين بالبطولة.