عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في الساعات الأخيرة.. هكذا ينهي أردوغان برنامجه الانتخابي؟

الرئيس التركي
الرئيس التركي

أفادت وسائل إعلام تركية بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سينهي برنامجه الانتخابي المزدحم بصلاة العشاء في مسجد آيا صوفيا الكبير يوم السبت المقبل.

 

ومن المقررأن يواصل أردوغان برنامجه في إسطنبول اليوم وسيلتقي بالمواطنين في تجمع سلطان غازي الذي سيعقد أمام مسجد السلطان تشيفتليجي في تمام الساعة 15.00 ثم في تجمع باهجيلي إيفلر أمام مسجد شيرين إيفلر أولو.

كما سيجري جولة إلى المناطق في عمرانية وسانجاكتيبي وبيوغلو، ثم يشارك في قمة الشباب التركي في مركز اسطنبول للمؤتمرات.

وسينهي حملته الانتخابية السبت بصلاة العشاء في مسجد آيا صوفيا الكبير في اسطنبول.

 

ومن المقرر عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا في 14 مايو ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو، إذا لم يحصل أي مرشح على 50٪ من الأصوات.

 

وأعلن زعيم حزب البلد محرم إنجه، الخميس، انسحابه من السباق الانتخابي قبل 3 أيام من الانتخابات حيث من المقرر عقدها الأحد المقبل الموافق 14 مايو.

 

وبذلك يصل عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 3 وهم: رجب طيب أردوغان مرشح التحالف الحاكم، وكمال كيليتشدار أوغلو، مرشح تحالف الأمة المعارض، وسنان أوغان، مرشح تحالف “آتا” اليميني القومي المعارض.
 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رجب طيب أردوغان طيب أردوغان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة ومخدرات.. القصة الكاملة للقبض على مؤدي المهرجانات في الشيخ زايد

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

ألغت متابعته وحذفت صورهما.. رنا الحريري تثير الجدل حول انفصالها عن باسم ياخور

لقوه مدفون جنب بيته.. كشف لغز العثور على جثة طفل في دمياط

بث مباشر لمباراة الأهلى والترجى.. 3 قنوات مفتوحة لنقل مواجهة اليوم

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

موضوعات متعلقة

مشروعات بـ610 مليارات جنيه.. مدبولي يقدم عرضا حول محاور التنمية بسيناء منذ 2014

انتخابات نيجيريا 2023 .. كيف تسير ومتى تعلن النتائج ؟

تعثر بدء التصويت في انتخابات نيجيريا

مصرف لبنان: توجد عدة أسعار لـ الدولار.. وهذه قيمته الرسمية |فيديو

السنيورة : مفجرو مرفأ بيروت عرقلوا التحقيق العربي والدولي في الكارثة

سمير جعجع: لم نعد نتحمل ونؤيد ميشال معوض لرئاسة البلاد

إبراهيم فايق: هذا المدرب مرشح لخلافة فيريرا في الزمالك بعد لقاء سموحة

علي جمعة: البيت المعمور بمحاذاة الكعبة يدخله كل يوم 70 ألف ملك

ترشيحاتنا

حكم زيارة القبور يوم الجمعة .. هل تجوز للنساء؟

القتال يستمر في الخرطوم رغم إعلان المبادئ.. و200 ألف لاجئ خارج البلاد

جامعة حلوان الأهلية: بدء قبول تحويل المصريين الدارسين بالسودان وروسيا وأوكرانيا غدا

ضبطا بوضع مخل.. كواليس القبض على مؤدي مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد

وزيرة التخطيط: تعاون مصر مع البنك الإسلامي للتنمية يدعم الاقتصاد القومي

خطيبها وطليقها ورسائل تهديد تلقتها.. إيمان العاصي تكشف عن مفاجآت لأول مرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعمه هنيدي ورسم غلاف لحلمي.. قصة علي الراوي ومواقفه الطريفة لرسم المارة

ذكرت بالقرآن الكريم.. جمال شعبان يكشف موقعة الناصية في جسم الإنسان ووظيفتها

الحماية المدنية تنقذ قطا عالقا في مسقط منزل بالمنوفية

قبل مباراة الأهلي والترجي.. صدمة قوية تضرب الفريق التونسي تكاد تصيبه بالشلل

فيديو

أفضل 5 شهادات بأعلى عائد.. استثمر أموالك في البنوك.. فيديو

إعلان خطوبة على الأهرامات يثير ضجة.. تفاصيل

الكاف يصدم الترجي بهذا القرار| وغيابات مؤثرة قبل لقاء الأهلي.. فيديوجراف

ثقب أسود.. العلماء يكتشفون السر وراء الظاهرة العنيفة في الكون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ