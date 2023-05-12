في الساعات الأخيرة.. هكذا ينهي أردوغان برنامجه الانتخابي؟

أفادت وسائل إعلام تركية بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سينهي برنامجه الانتخابي المزدحم بصلاة العشاء في مسجد آيا صوفيا الكبير يوم السبت المقبل.

ومن المقررأن يواصل أردوغان برنامجه في إسطنبول اليوم وسيلتقي بالمواطنين في تجمع سلطان غازي الذي سيعقد أمام مسجد السلطان تشيفتليجي في تمام الساعة 15.00 ثم في تجمع باهجيلي إيفلر أمام مسجد شيرين إيفلر أولو.

كما سيجري جولة إلى المناطق في عمرانية وسانجاكتيبي وبيوغلو، ثم يشارك في قمة الشباب التركي في مركز اسطنبول للمؤتمرات.

وسينهي حملته الانتخابية السبت بصلاة العشاء في مسجد آيا صوفيا الكبير في اسطنبول.

ومن المقرر عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا في 14 مايو ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو، إذا لم يحصل أي مرشح على 50٪ من الأصوات.

وأعلن زعيم حزب البلد محرم إنجه، الخميس، انسحابه من السباق الانتخابي قبل 3 أيام من الانتخابات حيث من المقرر عقدها الأحد المقبل الموافق 14 مايو.

وبذلك يصل عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 3 وهم: رجب طيب أردوغان مرشح التحالف الحاكم، وكمال كيليتشدار أوغلو، مرشح تحالف الأمة المعارض، وسنان أوغان، مرشح تحالف “آتا” اليميني القومي المعارض.

