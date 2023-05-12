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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد بيومي يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري الأبطال

خالد بيومي
خالد بيومي

حرص المحلل الرياضي خالد بيومي، علي دعم لاعبي النادي الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي في مباراة اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب خالد بيومي فى تغريدة له: "بالتوفيق لرجالة الاهلي 🙏".

وتنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا. 

وتقام مباراة الأهلي والترجي اليوم الجمعة في تمام الساعه العاشرة مساء بتوقيت القاهرة. 

وتذاع مباراة الأهلي والترجي التونسي عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

 

الأهلي والترجي ابطال افريقيا المحلل الرياضي خالد بيومي بطولة دوري أبطال إفريقيا لاعبي النادي الأهلي يوجة رسالة

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