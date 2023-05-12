الأهلي يعتمد على 3 أسلحة تونسية لتدمير حصون الترجي.. تفاصيل

علقت تقارير صحفية، عن مواجهة الأهلي والترجي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وقالت صحيفة "الشروق" التونسية أن الأهلي يعتمد على 3 أسلحة تونسية في صفوفه قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا.



وأشارت الصحيفة أن الترجي سيواجه الأهلي بدون جمهور ما قد يؤثر على الفريق خلال المباراة.



ويتواجد في صفوف الأهلي 3 عناصر تونسية هم ياسين الميكاري، محلل أداء الجهاز الفني بالنادي الأهلي، وعلي معلول ومحمد الضاوي كريستو، لاعبا الفريق الأول.

الأهلي ضد الترجي



يُذكر أن الأهلي قد تأهل إلى دور نصف النهائي على حساب الرجاء المغربي، بينما تأهل الترجي التونسي على حساب شبيبة القبائل الجزائري.