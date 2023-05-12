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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأهل ثنائي لاعبي الخماسي الحديث المصرييَن إلى نهائي كأس العالم في بلغاريا

صدى البلد

تأهل الثنائي إسلام حامد ومعتز وائل، لاعبا المنتخب المصري في الخماسي الحديث، إلى الدور النهائي من بطولة كأس العالم للخماسي المقامة في صوفيا عاصمة بلغاريا خلال الفترة من 9 وحتى 14 مايو الجاري.

احتل معتز وائل المركز الثامن ضمن تصفيات المجموعة الأولى برصيد 1140 نقطة، بينما جاء اسلام حامد في المركز السابع برصيد 1161 نقطة في المجموعة الثانية .

وتعتبر هذه البطولة المرحلة الرابعة لسلسلة كأس العالم ليتم التأهل بعدها لنهائي كأس العالم والتي ستقام في أنقرة بتركيا، في أواخر شهر مايو الجاري .

ويترأس بعثة المنتخب المصري في بلغاريا، المهندس عمرو شمس عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي، بالإضافة إلى محمد السوداني إداريًا،  وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضه للمنتخب المصري للخماسي الحديث ، ويقود المنتخب المصري للناشئين فنيًا  عمرو سيد، و خالد السنباطى المدير الفني للفروسية،

بينما تضم قائمة لاعبي المنتخب المصري كلًا من: ”إسلام حامد، معتز وائل،  محمد حسام، وعلي الدين شريف”.

إسلام حامد معتز وائل ا المنتخب المصري في الخماسي الحديث كأس العالم للخماسي

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