15 لفافة هيروين.. حبس 3 تجار مخدرات بدار السلام

قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة 15 لفافة من مخدر الهيروين، مبلغ مالى ، هاتف محمول، ميزان حساس ، سلاح أبيض، بقصد الاتجار فيها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد قامت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بحملة بدائرة القسم استهدفت ضبط متعاطى ومتاجرى المواد المخدرة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة ،

حيث تمكن رجال المباحث بقيادة العميد وائل غانم رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة من ضبط 3 عناصر إجرامية، لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم 15 لفافة من مخدر الهيروين، مبلغ مالى ، هاتف محمول، ميزان حساس ، سلاح أبيض.

وبمواجهتهم بالمضبوطات إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.