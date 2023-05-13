تراجع ملحوظ .. التموين تكشف الأسعار المتوقعة للذهب بمصر بعد قرار الحكومة

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن القرار التي تقدمت به وزارة التموين كان له بالغ الأثر فى التأثير على الأسواق، مشيرا إلى أنه كان يوجد عجز شديد فى سوق الذهب، وبالتالي كان يوجد ارتفاعات قوية جدا.

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون الذهب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن أليات العرض والطلب وإتاحة كميات كبيرة أدت إلى حدوث توازن فى سوق الذهب، وأدت إلى تراجع ملحوظ فى أسعاره، ووصول عيار 21 إلى 2480.

وتابع مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أنه يوجد توقعات بحدوث توازن فى أسعار الذهب قريبا، إضافة إلى أنه سيكون هناك ثبات فى الأسعار، ولن يكون أغلي بكثير من السعودية ودول الخليج، لافتا إلى أن مصر فى المركز الخامس فى شراء الذهب، بشراء أكثر من 7 طن من الذهب.