خالد مرتجي: فوز الأهلي على الترجي تاريخي وهناك شوطا أخر بالقاهرة

‏قال المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي أن فوز النادي الأهلي على فريق الترجي التونسي 3/0 في نصف‬ نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا فوز تاريخي للأهلي ولكن هذا هو الشوط الأول ولازال هناك شوط ثاني في مصر والكرة ملهاش كبير إن شاء الله في المباراة القادمة نكون موفقين ونصل إلى نهائي البطولة لإسعاد جماهير النادي الأهلي نادي القرن في أفريقيا.



‏وتابع خالد مرتجي خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي "عمرو أديب" في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر" قائلا: "في ناس بتزعل أن الأهلي نادي القرن رغم أنها محسومة من الكاف نفسه وأنا مبارح سمعت حد بيقول أننا بنتطاول نحن لا نتطاول ولما نقول الأهلي نادي القرن هذا ليس فيه أي إساءة لنادي الزمالك الذي نكن له كل الاحترام والتقدير سواء له أو لجماهيره من أيام حلمي زامورا علاقتنا جيدة بنادي الزمالك".

علاقة الأهلي والزمالك طيبة

وأضاف خالد مرتجي: "أن للأسف من وقت ما جاء هذا الشخص وتوترت العلاقة بين الأهلي والزمالك وجعل العلاقة بها الكثير من المشاكل بلسانه السليط وسباب الأمهات والخوض في عرض المحصنات وفي النهاية بيقول أننا نحن الذي نتطاول لكن نحن علاقتنا طيبة جدا بنادي الزمالك".