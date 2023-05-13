عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد مرتجي: فوز الأهلي على الترجي تاريخي وهناك شوطا أخر بالقاهرة

المهندس خالد مرتجي
المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي

‏قال المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي أن فوز النادي الأهلي على فريق الترجي التونسي 3/0 في نصف‬ نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا فوز تاريخي للأهلي ولكن هذا هو الشوط الأول ولازال هناك شوط ثاني في مصر والكرة ملهاش كبير إن شاء الله في المباراة القادمة نكون موفقين ونصل إلى نهائي البطولة لإسعاد جماهير النادي الأهلي نادي القرن في أفريقيا.

عمرو أديب: مش مهم الترجي يجي مصر خلاص.. وتوقعت تسجيل كهربا

نادي محاظيظ اللهم لا حسد.. عمرو أديب يمازح جمهور الأهلي بعد هدف تاو


‏وتابع خالد مرتجي خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي "عمرو أديب" في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر" قائلا: "في ناس بتزعل أن الأهلي نادي القرن رغم أنها محسومة من الكاف نفسه وأنا مبارح سمعت حد بيقول أننا بنتطاول نحن لا نتطاول ولما نقول الأهلي نادي القرن هذا ليس فيه أي إساءة لنادي الزمالك الذي نكن له كل الاحترام والتقدير سواء له أو لجماهيره من أيام حلمي زامورا علاقتنا جيدة بنادي الزمالك".

 

علاقة الأهلي والزمالك طيبة

 

وأضاف خالد مرتجي: "أن للأسف من وقت ما جاء هذا الشخص وتوترت العلاقة بين الأهلي والزمالك وجعل العلاقة بها الكثير من المشاكل بلسانه السليط وسباب الأمهات والخوض في عرض المحصنات وفي النهاية بيقول أننا نحن الذي نتطاول لكن نحن علاقتنا طيبة جدا بنادي الزمالك".

خالد مرتجي النادي الأهلي فريق الترجي الأهلي نادي القرن عمرو أديب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدف مضحك.. رسالة ساخرة من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام الترجي

خالد الغندور: الاهلي يبدع .. واللاعب دا مضى خلاص

مفاجأة بشأن الجنيه المصري و14 مليارا تنعش خزانة الدولة .. ماذا يحدث

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الترجي: أنت محظوظ وعارف كسبت إزاي

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

تعليق مفاجئ من نجم الزمالك بعد هدف بيرسي تاو في الترجي

ترشيحاتنا

رسيما.. أمين صندوق النادي الأهلي يعلن سداد غرامة كهربا للزمالك قريباً

نصف سكان العالم في خطر.. مخاوف من تبخر الماء بالمحيطين الهندي والهادئ

الأكثر ثوابًا في قيام الليل.. ذكر عظيم يجمع التسبيح والتحميد والتهليل لايفوتك

قعدة صلح قلبت بكارثة.. شاب يقتل أمه بسلاح أبيض في البحيرة| تفاصيل

خلال أداء مناسك العمرة.. سارة سلامة بالحجاب من أمام الكعبة

الأمور لم تحسم.. قرار قوي من كولر عقب فوز الأهلي على الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد كلب مذبوح يتجول في شوارع مسطرد.. وصرخات استغاثة لإنقاذه

أبرزها الغسيل .. 6 أخطاء احذر ارتكابها عند طهي الدجاج

الساعة بـ5 ملايين جنيه.. إطلالة نادين نسيب نجيم في قطر تثير الجدل

أنواع من المكسرات فعالة في خسارة دهون البطن.. احرص على تناولها

فيديو

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

عبستك إزاي وإنتي مش بستاني.. حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية ويؤلف أغنية

يضر الجسم.. طبيبة تحذر من تناول هذا الجزء من الفراخ

مرتضى منصور يعلنها : قررت الرحيل | تفاصيل استقالة مجلس الزمالك ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ