عمرو أديب: مش مهم الترجي يجي مصر خلاص.. وتوقعت تسجيل كهربا

‏مازح الإعلامي عمرو أديب جمهور الأهلي على الهواء بعد تسجيل محمود كهربا للهدف الثالث لـ النادي لأهلي في مباراته أمام نادي الترجي التونسي التي أنهت منذ قليل في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتباع عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، قائلا: "لسة قايلكم من 3 دقايق الشحات هيدي كهربا يجيب الجول التالت وبالفعل حصل الأهلي سجل ثلاثة ودي مش ناس رايحة تلعب ماتش كورة دي ناس رايحة تتفسح او رايحة نزهة والأهلي تخطى مرحلة الحظ بكثير لأن الحظ أن الأهلي يكسب فرق هدف لكن ثلاثة صفر الموضوع انتهى خلاص".

نادي الترجي التونسي

وأضاف عمرو أديب: "مش مهم الترجي يجي مصر خلاص تعب ومصاريف على الفاضي الوضع اتحسم وكمان الاستاد هيكون فيه 90 الف مواطن أهلاوي بيقولوا الـ 11 يا أهلي والـ 12 والـ 13 يا أهلي".