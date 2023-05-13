ريال مدريد يستدرج خيتافي لاستعادة وصافة الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره خيتافي، اليوم السبت، في العاشرة مساء، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في إطار منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويستهدف فريق ريال مدريد بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي تحقيق الفوز على خيتافي في مباراة اليوم، واستعادة وصافة الدوري الإسباني “مؤقتا” من أتلتيكو مدريد.

كان ريال مدريد سقط أمام ريال سوسيداد بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإسباني.

وباتت فرص ريال مدريد في التتويج بلقب الدوري الإسباني شبه مستحيلة، بعد تأخره عن برشلونة متصدر الترتيب بفارق 14 نقطة قبل جولات قليلة من نهاية الموسم.

على الجانب الآخر، يطمح فريق خيتافي في انتزاع نقاط المباراة الثلاث من ريال مدريد، للهروب من منطقة الهبوط، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

يذكر أن ريال مدريد تفوق على خيتافي بهدف دون رد، في لقاء الدور الأول.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، بينما يتواجد خيتافي في المركز الـ 18 بـ 34 نقطة.