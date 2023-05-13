عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم بيئية: التغيرات المناخية لها تأثيرات كبيرة وحساسة على الدول

التغيرات البيئية
التغيرات البيئية والمناخية

أكد الدكتور هشام القصاص، أستاذ العلوم البيئية وعميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، أن مشاكل التغيرات المناخية قديمة جدا، وهناك نوعان من التغيرات المناخية، النوع الأول مسئول عنه التغيرات البيئية نفسها، وهذا يحدث على مدى آلاف وملايين السنين، والنوع الذي نعاصره حاليا سببه الإنسان وما سببه من تلوث فى الصناعة وحرق الوقود.

وأوضح "القصاص"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على فضائية "المصرية"، أن منطقة  "وادي الحيتان" بالفيوم منطقة صحراوية لا يوجد بها بحار، وسميت وادي الحيتان لأنها منطقة "محيط" ينتشر فيها عدد كبير من الحيتان، وهذه الحيتان كان لها درجة معينة من التطور، وقررت اليونسكو أن تكون هذه المحمية ذات طراز عالمي.

وأشار أستاذ العلوم البيئية إلى وجود غابة كبيرة فى المعادي تسمى "جبل الخشب"، ووجود الغابات يدل على وجود حيوانات وديناصورات وغيرها، وكل هذه التطورات هي الدليل الرئيسي على وجود ظروف بيئية  وجوية أفضل من الآن، ووجود الكثبان الرمية والآبار ووديان فى الصحراء الجرداء دليل على ظروف جوية ممتازة، فهذا التغير الكوني ليس لنا يد فيه، والتغيرات الجوية نشأت بسبب الأنشطة البشرية والوقود الذي يحترق فى دول العالم.

وقال إن النباتات سواء من الفاكهة أو المحاصيل لها احتياجات من البرودة والحرارة والمياه، وبالتالي حدوث أي خلل فى هذه العناصر التي تمد إنتاج المحاصيل يؤدي إلى الخلل فى المجال الزراعي، فأستراليا من البلدان التي تحدث فيها الحرائق، والصين أصابتها الفيضانات، وأوكرانيا التي نستورد منها القمح أيضا شهدت تغيرات كبيرة فى معدل الأمطار والمياه. 

وأضاف أن التغيرات المناخية أثرت على النباتات وأثرت على الإنتاجية، وكل هذه العوامل أثرت على مصر بشكل كبير، وحدث ما يسمى "مشكلة أمن قومي"، وبالتالي التغيرات المناخية لها تأثيرات كبيرة جدا وحساسة على الدول.

 

 

أستاذ العلوم البيئية البحوث البيئية الصناعة حرق الوقود لفيوم الحيتان وجود الغابات التغيرات الجوية الأنشطة البشرية أوكرانيا مشكة أمن قومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

فخر أفريقيا.. الأهلي الخامس عالميا.. وقفزة تاريخية لبيراميدز في تصنيف الأندية.. شاهد

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

في العيد| رئيس شعبة القصابين: أتوقع وصول سعر كيلو اللحمة لـ350 جنيها

فيفا يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 .. تفاصيل

تصنيف كاف.. خالد بيومي يصدم الزمالك بشأن مونديال الأندية 2025

ترشيحاتنا

قصة قرية في سويسرا يسكنها 100 شخص مهددة بالدمار لهذا السبب

قناة إسرائيلية: هجوم صاروخي مضاد للدروع أطلق من غزة

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

خدمات نموذجية للحجاج المصريين.. بدء استلام أراضي مخيمات مني وعرفات بأمكان متميزة

100 نفر بالدار وين نروح .. سيدة فلسطينية تستغيث عقب قصف منزلها| فيديو

المياه الكبريتية بحلوان أبرز الفعاليات.. حدث مهم لإنعاش السياحة سبتمبر المقبل| تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تغفل عنها .. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بعد الإستيقاظ مباشرة؟

شبه بعض.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي وابنتها

اللون والتصميم.. 3 أخطاء أفسدت إطلالة أنغام في حفلها بالكويت

كسول ومرهق.. تناول هذه الأطعمة يحارب التعب المزمن

فيديو

مفاجأة في حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة

وضع مخل.. كواليس القبض على مؤدي مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد| فيديوجراف

زلزال يضرب الذهب وتراجع كبير في سعر الجرام.. شاهد

كرم ربك.. قصة سعودي يبحث عن أمه المصرية منذ 32 عاما|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ