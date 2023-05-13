بمشاركة واسينى الأعرج .. "حوار ثقافي" بالمجلس الأعلى .. الإثنين

يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، الحوار الثقافي الذي تديره الروائية الكبيرة هالة البدري عضوة لجنة القصة، وتحاور خلاله كل من: الناقدة الكبيرة رزان إبراهيم، والكاتب الكبير واسينى الاعرج، ويبدأ الحوار في تمام الثانية عشرة ظهرًا يوم الإثنين ١٥مايو الحالي، ويعقد أونلاين عبر تطبيق زووم؛ ويمكن لمن يرغب المشاركة أونلاين بالحوار والتعقيب عبر رابط زووم التالي:

ويأتي الحوار ضمن سلسلة "حوار ثقافي" التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس أونلاين؛ وتشرف على تنظيم السلسلة الكاتبة الروائية هالة البدري.