الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: الدولة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان والاستثمار في التعليم

وزير قطاع الأعمال العام
وزير قطاع الأعمال العام
علياء فوزى

شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مساء اليوم، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – فرع مصر الجديدة.

وفي كلمته، أعرب وزير قطاع الأعمال العام عن سعادته بمشاركة الخريجين هذه اللحظة التي تمثل بداية مرحلة جديدة في حياتهم، مؤكدًا أن ما حققوه من إنجاز هو ثمرة جهد وإرادة وطموح، وأن الإدارة التي اختاروها مجالًا لتخصصهم لم تعد وظيفة تقليدية وإنما أصبحت علمًا وفنًا ورسالة، ومحركًا أساسيًا لنهضة المؤسسات والأوطان.

وأشار محمد شيمي إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان والاستثمار في التعليم والبحث العلمي والتدريب المستمر، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيدًا بالدور الرائد الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في إعداد الكوادر المتميزة القادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

تطوير الشركات

واستعرض الوزير الجهود التي تبذلها وزارة قطاع الأعمال العام في إطار استراتيجية شاملة لتطوير الشركات التابعة وتطبيق معايير الاستدامة، والتي تتضمن تحسين نظم الإدارة وتعزيز الحوكمة الرشيدة، والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وضمان الجودة والتطوير المستمر، انطلاقا من إيمانها بأن العنصر البشري هو المحرك الأول للتنمية، وأن الإدارة الرشيدة هي السبيل لتحقيق التقدم. كما تشمل الاستراتيجية تعميق وتوطين الصناعة، وحسن استغلال وإدارة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتبني التكنولوجيا الحديثة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تطوير البنية الرقمية وتطبيق منظومة تخطيط موارد المؤسسات ERP، وتحديث الهياكل التنظيمية، وتعزيز ميثاق للسلوك المهني، مع وضع مؤشرات أداء دقيقة لقياس النتائج وتقييمها بشكل دوري.

تسليم الشهادات للخريجين

وشارك المهندس محمد شيمي في تسليم الشهادات للخريجين، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتورة منى قدري عميد كلية الدراسات العليا في الإدارة - فرع مصر الجديدة.

وفي ختام كلمته، هنأ الوزير الخريجين وأسرهم، مقدمًا الشكر والتقدير لهيئة التدريس والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على دورها الرائد كمنارة علمية عربية تضيء الطريق للأجيال وتدعم مسيرة التنمية

وزير قطاع الأعمال العام الاستثمار البحث العلمي المؤسسات التعليم

أصالة
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
هنادي مهنا
