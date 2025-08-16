قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل بدء العام الدراسي الجديد .. التعليم تشدد على الإلتزام بالزي المدرسي والمصروفات
حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة
موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص
طليقته نشرت الفيديو.."الداخلية"تكشف تفاصيل احتجاز بلوجر لشخص والتعدى عليه بالضرب
رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل رغبات الثانوية 2025 بسهولة
وزير قطاع الأعمال : عودة "النصر" للإنتاج خطوة استراتيجية لدعم وتوطين صناعة السيارات محليا
الإحصاء: مصر تسجل 108 ملايين نسمة بالداخل في أغسطس 2025
بدء امتحان التربية الدينية في لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2025
دولة التلاوة.. أكبر مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب بمشاركة 14 ألف متسابق
ذهبيتان و برونزية لمصر في نهائي السيدات ببطولة العالم لشباب الخماسي الحديث
بسبب المنوريل.. غلق كلى لشارع 26 يوليو تجاه ميدان لبنان لمدة 6 أيام
إغلاق شارع 26 يوليو لـ 6 أيام ومسارات بديلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال : عودة "النصر" للإنتاج خطوة استراتيجية لدعم وتوطين صناعة السيارات محليا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
علياء فوزى

 أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، زيارة ميدانية مفاجئة لشركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث تفقد المصانع وخطوط الإنتاج ومشروعات التطوير.

وخلال جولته، تابع الوزير سير العمل في مصنع الأتوبيسات، الذي يشهد إنتاج عدة طرازات متنوعة، منها الأتوبيس السياحي "نصر سكاي"، والميني باص "نصر ستار"، إلى جانب الأتوبيسات الصديقة للبيئة العاملة بالغاز الطبيعي "نصر جرين"، مؤكداً أهمية توسيع الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية. كما استعرض المهندس محمد شيمي التجهيزات النهائية بمصنع سيارات الركوب (الملاكي)، والذي شهد عمليات تطوير وتأهيل شاملة تضمنت إدخال خطوط جديدة للتجميع والدهان والألبو، في إطار خطة الوزارة لإعادة تشغيل المصنع وبدء الإنتاج وفق أحدث المعايير العالمية.

وخلال الزيارة، حرص المهندس محمد شيمي على لقاءً العاملين بالشركة، مؤكدًا أن العنصر البشري هو المحرك الأساسي في العملية الإنتاجية ونجاح التطوير، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين بيئة العمل داخل الشركات التابعة، وكذلك الاستثمار في التدريب المستمر وتنمية المهارات لرفع كفاءة العاملين فنيًا وإداريًا، مشيدا بروح الانتماء والحرص على النهوض بالشركة ودعاهم إلى تكثيف الجهود والالتزام بمعايير الجودة العالمية بما يعزز تنافسية الشركة محليا وخارجيًا.

  أكد المهندس محمد شيمي أن شركة النصر للسيارات تمثل رمزا للصناعة الوطنية، وأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بهذه القلعة الصناعية وهو ما تمثل في إعادة إحياء وتشغيل الشركة وتطويرها بعد توقف دام سنوات طويلة، مشدداً على أن عودة النصر إلى الإنتاج يعد خطوة استراتيجية في مسيرة توطين صناعة السيارات بمصر، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني. وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم الشركات التابعة بما يمكنها من تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي في المنتجات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تقليل الواردات وتعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية، مؤكداً أن قطاع السيارات من القطاعات الواعدة التي تحظى بفرص كبيرة للنمو في السوق المحلي والإقليمي.

ووجه الوزير إدارة شركة النصر بضرورة تكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، والالتزام بتطبيق معايير الاستدامة وتعزيز إجراءات السلامة والصحة وحماية البيئة، وتطوير منظومة التسويق وخدمة ما بعد البيع بما يتناسب مع متطلبات السوق والمنافسة العالمية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين بما يساهم في نقل التكنولوجيا وزيادة القدرات التنافسية. واختتم الوزير مؤكداً أن إعادة تشغيل "النصر للسيارات" تمثل رسالة قوية في إطار حرص الدولة على الحفاظ على أصولها وتنميتها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وإحياء صناعات استراتيجية، وأن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها لإعادة هيكلة وتطوير شركاتها التابعة، بما يعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

السيارات النصر للسيارات قطاع الأعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

محمد هاني

أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يقدم اعتذرا للجهاز الفني بالأهلي.. ما السبب؟

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 16 أغسطس 2025

الغندور

خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي بعد هزيمة فاركو .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

حملات ازالة التعديات

المحافظات تواصل حملات الإزالة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 27

وزيرة التنمية المحلية

برنامج تدريبي لـ521 من العاملين بمنظومة التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات

تشييع جثمان الشيخ تقادم الشريف

تشييع جثمان الشيخ تقادم الشريف أقدم رئيس لجنة مصالحات بأسوان والصعيد| شاهد

بالصور

استعدادا لامتحانات الدور الثاني..أزهر الشرقية يعقد اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فستان لافت.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

لحظة غرق مصنع سيارات ريفيان على يد عامل.. خسائر نصف مليون دورلار

مصنع نورمال
مصنع نورمال
مصنع نورمال

كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد