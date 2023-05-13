بعد إعلان أوكرانيا تقدمها.. بيان عاجل لـ روسيا بشأن باخموت

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن قواته تقدمت في مدينة باخموت شرق البلاد، بعد إعلان أوكرانيا تقدمها.

وأوضح شويجو ، أن قواتها ما زالت تتوغل داخل النقطة الساخنة في باخموت على خط المواجهة وانتزعت السيطرة على منطقة في مدينة شرق أوكرانيا.

من جانبه، أكد مسؤول كبير في الجيش الأوكراني السبت أن قوات كييف تتقدم باتجاه أجزاء من خط الجبهة مع القوات الروسية قرب مدينة باخموت في شرق البلاد.

وقال قائد سلاح البر الأوكراني أولكسندر سيرسكي: "يتقدم جنودنا في بعض مناطق الجبهة ويسجل العدو خسائر في العديد والعتاد".

وأضاف : "العملية الدفاعية باتجاه باخموت تتواصل".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية في إحدى مناطق بخموت غيرت موقفها لأسباب استراتيجية.

وذكرت أن وحدات المجموعة الجنوبية من القوات الروسية اتخذت موقعًا دفاعيًا أفضل في منطقة مالويلينيفكا، الأمر الذي أخذ في الاعتبار "الظروف المواتية لخزان بيرخيفكا".