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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيتر ميمي يكشف كواليس فيلم كازابلانكا والحشاشين

بيتر ميمي
بيتر ميمي

كشف المخرج بيتر ميمي، كواليس فيلم “كازابلانكا”، ومسلسل “الحشاشين” من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”.

نشر بيتر ميمي، ڤيديو وصورة، وعلق عليهما قائلًا: “الفيديو الاولانى ٢٠١٨ بنصور مشهد مطاردة عربيات مع فريق فرنساوى فى المغرب فى فيلم #كازابلانكا و كنت جايب عربيات لعب اطفال فى كيس بلاستيك، بشرح بيها دايما المطاردات علشان يبقى كل اللى حواليا فاهمين”.

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وتابع قائلاً: “الصورة التانية #الحشاشين .. الحاجات الصغننه ديه بتنفع!! مهما كان العمل كبير”.

بعد طرح البرومو التشويقي للمسلسل.. تعرف على ما قاله كريم عبد العزيز عن الحشاشين

عرض مسلسل الحشاشين في رمضان 2024

أعلن المنتج تامر مرسي، عرض مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز ومشاركته في موسم رمضان 2024.

ونشر تامر مرسي برومو مشوق للعمل عبر حسابه على فيسبوك وشهد تفاعلا كبيرا من الجمهور.

تفاصيل مسلسل الحشاشين

وكان قد تحدث كريم عبد العزيز عن  خلال لقائه مع الإعلامية هبة الاباصيري على هامش ندوة فيلمه" الفيل الازرق " في الرياض وقال :" لما اتعرض عليا المسلسل أنا سقعت و تلجت حرفيا، الموضوع مهم جدا وأبعاده الفكرية مهمة جدا وجديدة ".

وأضاف :" محتاج تحضير كويس جدًا، وفرحان جدا بالتعاون لثالث مرة  مع المخرج  بيتر ميمي، والتعاون لأول مرة مع عبد الرحيم كمال".

بيتر ميمي المخرج بيتر ميمي كازابلانكا الحشاشين الفيسبوك

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