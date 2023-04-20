عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد طرح البرومو التشويقي للمسلسل.. تعرف على ما قاله كريم عبد العزيز عن الحشاشين

صدى البلد

أعلن المنتج تامر مرسي، عرض مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز ومشاركته في موسم رمضان 2024.

ونشر تامر مرسي برومو مشوق للعمل عبر حسابه على فيسبوك وشهد تفاعلا كبيرا من الجمهور.

تفاصيل مسلسل الحشاشين

وكان قد تحدث كريم عبد العزيز عن  خلال لقائه مع الإعلامية هبة الاباصيري على هامش ندوة فيلمه" الفيل الازرق " في الرياض وقال :" لما اتعرض عليا المسلسل أنا سقعت و تلجت حرفيا، الموضوع مهم جدا وأبعاده الفكرية مهمة جدا وجديدة ".

وأضاف :" محتاج تحضير كويس جدًا، وفرحان جدا بالتعاون لثالث مرة  مع المخرج  بيتر ميمي، والتعاون لأول مرة مع عبد الرحيم كمال".

عرض مسلسل الحشاشين في رمضان 2024

طارق الشناوي يكشف أسباب تأجيل مسلسل "الحشاشين"


سبب تأجيل المسلسل

الفنان كريم عبد العزيز، نفى الأخبار التي تم تداولها مؤخرا، حول خروج مسلسل "الحشاشين" من السباق الرمضاني 2023، خلال حواره في برنامج "MBC Trending" الذي تقدمه الإعلامية بسنت شمس.


وقال كريم عبد العزيز: "العمل تأجل بسبب ضخامة الإنتاج، لأن أي عمل تاريخي يتطلب مجهودا جبارا في تحضيره وتنفيذه، ورسم عصر غير موجود دون كهربا أو ميه، ووقت طويل في مرحلة ما بعد الإنتاج"..

الفنان كريم عبد العزيز كريم عبد العزيز طارق الشناوى هبة الأباصيري بيتر ميمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد الجمعة أم السبت؟.. السعودية تحسم الأمر

في هذا الموعد| الافتاء تعلن استطلاع هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

رياح وأمطار بعد ساعات .. مفاجأة سارة من الأرصاد لعشاق الشتاء

دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر 2023

موعد عيد الفطر 2023 .. البحوث الفلكية تستطلع هلال شوال اليوم

هل العيد يوم السبت؟.. السعودية تحدد موعد عيد الفطر في هذا التوقيت.. تفاصيل

الجيش السوداني يسيطر على أكبر قاعدة حدودية تزود الدعم السريع بالإمدادات

هل ليلة القدر الآن 29 رمضان؟..معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد ساعتين

ترشيحاتنا

بعد طرح البرومو التشويقي للمسلسل.. تعرف على ما قاله كريم عبد العزيز عن الحشاشين

الطلاق الأبرز .. حالات تلزم إعادة توزيع المعاش على الورثة وفقا للقانون

صلاة العيد .. تعرف على ضوابطها والسنن المستحبة فيها

أشعل الحرب العرقية .. ماذا ينتظر فيلم كليوباترا بعد حديث الصحافة العالمية؟

سعر كيا كرنفال موديل 2023 الجديدة في الكويت| صور

هل العيد يوم السبت؟.. السعودية تحدد موعد عيد الفطر في هذا التوقيت.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ظهور نادر لـ ابن إيلون ماسك

نشرة المرأة والصحة.. بعد إثارتها الجدل.. جوري بكر بملامح ساحرة وجذابة..نوعان من المنظفات يسببان الوفاة لـ ربات البيوت

شبهها البعض بالفضائيين.. صور دنيا بطمة بعد عملية التجميل تثير ضجة

رحل بعمر صغير..وفاة مونبين عضو فرقة أسترو في ظروف غامضة

فيديو

غيرت شكل أنفها .. شاهد صور رنا رئيس قبل الشهرة

اللي يقول المسلسل مش ناجح غبي.. منة فضالي تكشف أسرار "جعفر العمدة"

تجاهلت مساعدتي في عملية بالقلب| تسريب صوتي لوالد هيفاء وهبي .. فيديوجراف

سقوط أمطار بعدة مناطق .. تفاصيل حالة الطقس في العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ