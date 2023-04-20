بعد طرح البرومو التشويقي للمسلسل.. تعرف على ما قاله كريم عبد العزيز عن الحشاشين

أعلن المنتج تامر مرسي، عرض مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز ومشاركته في موسم رمضان 2024.

ونشر تامر مرسي برومو مشوق للعمل عبر حسابه على فيسبوك وشهد تفاعلا كبيرا من الجمهور.

تفاصيل مسلسل الحشاشين

وكان قد تحدث كريم عبد العزيز عن خلال لقائه مع الإعلامية هبة الاباصيري على هامش ندوة فيلمه" الفيل الازرق " في الرياض وقال :" لما اتعرض عليا المسلسل أنا سقعت و تلجت حرفيا، الموضوع مهم جدا وأبعاده الفكرية مهمة جدا وجديدة ".

وأضاف :" محتاج تحضير كويس جدًا، وفرحان جدا بالتعاون لثالث مرة مع المخرج بيتر ميمي، والتعاون لأول مرة مع عبد الرحيم كمال".



سبب تأجيل المسلسل

الفنان كريم عبد العزيز، نفى الأخبار التي تم تداولها مؤخرا، حول خروج مسلسل "الحشاشين" من السباق الرمضاني 2023، خلال حواره في برنامج "MBC Trending" الذي تقدمه الإعلامية بسنت شمس.



وقال كريم عبد العزيز: "العمل تأجل بسبب ضخامة الإنتاج، لأن أي عمل تاريخي يتطلب مجهودا جبارا في تحضيره وتنفيذه، ورسم عصر غير موجود دون كهربا أو ميه، ووقت طويل في مرحلة ما بعد الإنتاج"..