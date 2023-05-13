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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الإعلامية صديقة حياتي

صديقة حياتي
صديقة حياتي

توفت اليوم الإذاعية والإعلامية صديقة حياتي، وأعلن خبر الوفاة العديد من زملائها الإعلاميين.

وأعلنت المذيعة بالتلفزيون المصري منة الشرقاوي عن رحيل الإذاعية، وقالت منة الشرقاوي في منشور لها عبر فيسبوك: “الأستاذة والقدوة والمعلمة والصديقة، أمنا كلنا، الأستاذة صديقة حياتي في ذمة الله”.

 

وتعد الراحلة الكبيرة صديقة حياتي من أشهر نجوم الإذاعة المصرية عبر تاريخها الطويل.

يذكر أن تحت عنوان «عصر من الجمال» ينظم مركز سينما الحضارة التابع لقطاع الفنون التشكيلية - بوزارة الثقافة، سلسلة ندوات شهرية على أن تناقش الندوة الأولى بشهر مايو مشوار سيدة الشاشة العربية الفنانة الراحلة فاتن حمامة (1931 - 2015) ويدير الندوة الشاعر سيد العديسي نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، حيث يستضيف الكاتب الصحفي أشرف شرف، والناقد الفني محمد نبيل.
 

وتقام الندوة في السادسة من مساء الأحد الموافق 14 مايو بقاعة 2 بمركز سينما الحضارة بساحة دار الأوبرا - خلف المسرح الكبير.

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