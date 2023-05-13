مسئول خارجية الاتحاد الأوروبي يعلن اعتراضه على احتمالية حظر مساعدة فلسطين

أعلن مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ،اليوم السبت، أنه يعارض احتمالية حظر المساعدة المالية لفلسطين بسبب محتوي كتب مدرسية في فلسطين اعتبرها الاتحاد محرضة على الكراهية لأوروبا.

وصرح بوريل لوكالة "فرانس بريس" خلال مشاركته في اجتماع لوزراء خارجية الأتحاد الاوروبي في مدينة ستكوهولم، أن فلسطين في وضع حرج ولن يسمح بحظر التمويل عنها".

وتبلغ عدد مساعدات الاتحاد الأوروبي 3000 مليون يورو في السنة.

ووافق البرلمان الأوروبي على الميزانية الأوروبية للعام 2021 الأربعاء الماضي، لكنه طلب مجددًا أن "يخضع دعم الاتحاد المالي للسلطة الفلسطينية في مجال التعليم لشرط أن تكون مضامين الكتب المدرسية متوافقة مع معايير اليونسكو.

وكتب مفوض الجوار والتوسع في الاتحاد أوليفار فارهيلي على تويتر "لدينا مصلحة مشتركة في تزويد الجيل المقبل التعليم الذي يدعم السلام والتعايش"، وبوريل رد قائلا: "عالجت المفوضية الأوروبية ودائرة الإجراءات الخارجية هذه المسألة مع السلطة الفلسطينية. لسنا بحاجة إلى دراسة جديدة ولا لأي شيء يؤخر صرف المساعدة المالية التي تحتاج إليها السلطة الفلسطينية".

وأضاف أن "صرف المساعدات الأوروبية تأخر لعامين وأدى ذلك إلى حرمان الناس من المساعدة الضرورية"، محذرا من أنه "من غير الوارد البحث عن أعذار لحظر هذه المساعدات المالية. أنا حازم في هذا الشأن".