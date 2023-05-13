عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الوكيل : تكثيف المشاركة بالمعارض والمؤتمرات الدولية واستقبال الوفود من دول العالم

صدى البلد

أكد أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية أن الغرفة ستعمل على تكثيف المشاركة بالمعارض والمؤتمرات الدولية واستقبال الوفود من مختلف دول العالم، وتنسيق اتفاقيات توءمة للغرفة مع الغرف النظيرة والمعاونة فى تفعيل تلك الاتفاقيات مع زيادة عدد الوفود الاجنبية التى تزور الغرفة تنظيم معارض قطاعية داخلية وخارجية بالتعاون مع هيئات متخصصة.

وأضاف الوكيل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم نسعى لتطوير سلاسل الامداد لخفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصرى من خلال إنشاء شركات تقيم مراكز لوجيستية وبورصات سلعية ، وتوفير المعلومات عن الأسواق المستهدفة وفرص التصدير والاستيراد.

txt

غرفة الإسكندرية: إنشاء لجان لدراسة تشريعات الأنشطة الإقتصادية

txt

غرفة الاسكندرية : التنسيق مع البنوك لتقديم التمويل الميسر لمنتسبى الغرفة بفائدة مخفضة ضرورة

ولفت إلى أنه سيتم العمل على استفادة أعضاء الغرفة من دور "شركة ضمان الصادرات" التابعة لبنك تنمية الصادرات فى توفير التمويل وضمان الصادرات، وتعظيم استفادة أعضاء الغرفة من المزايا التي تقدمها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتوفير الائتمان للصادرات.

وأشار الى أننا سنعمل على تعظيم استفادة أعضاء الغرفة من خدمات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآليات صندوق دعم الصادرات، وتنظيم ندوات عن مناطق التجارة الحرة، وتعريف المصدرين باللوائح والتشريعات والمواصفات الجديدة الخاصة بتصدير المنتجات المصرية .

ولفت الى أنه سيتم نشر المعلومات التجارية على أعضاء الغرفة مثل ( الفرص التصديرية – الدراسات المتخصصة ) والتنسيق مع السفارات الأجنبية بمصر لتنظيم ندوات عن فرص التعاون مع دولهم.

 

غرفة الإسكندرية التجارية المؤتمرات الدولية شركة ضمان الصادرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

%15.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن الأسعار بعد الهبوط الملحوظ | فيديو

اللغز القاتل بالبحيرة| فتاة تتخلص من حياتها قبل الزفاف.. والمفاجأة شقيقتها فعلتها من قبل .. ما السبب ؟

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

ترشيحاتنا

أفخم فستان زفاف.. 50 ألف قطعة كريستال

ذهبت لتحفيظها القرآن.. سيدة تتخلص من فتاة من أجل قرط ذهبي

خبير: موافقة إسرائيل وفلسطين على الهدنة جاءت بعد مجهود مصرى كبير

مشروعات تنموية.. وزير النقل: لو جبت أكل قطط وكلاب بقرض "احجر عليا"

اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ

تعليمات عاجلة لطلاب آداب عين شمس بشأن الامتحانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. ابنة حميد الشاعري تخطف الأنظار في عقد قرانها

بدون وصفات .. حيلة غير متوقعة تخلصك من الهالات السوداء

تحميك من الجلطة والضغط .. 7 أطعمة تقلل الكوليسترول فى الدم

تدمر الكبد.. اكتشف أضرار القرنفل عند الاستخدام الخاطئ

فيديو

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

ناصف ساويرس صاحب الثروة الأكبر .. تعرف على قائمة المليارديرات فى مصر

وصلة رقص وغناء رومانسي.. أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. فيديوجراف

شح مياه وجفاف.. تحذيرات أمريكية من خطر يهدد نصف سكان العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ