الوكيل : تكثيف المشاركة بالمعارض والمؤتمرات الدولية واستقبال الوفود من دول العالم

أكد أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية أن الغرفة ستعمل على تكثيف المشاركة بالمعارض والمؤتمرات الدولية واستقبال الوفود من مختلف دول العالم، وتنسيق اتفاقيات توءمة للغرفة مع الغرف النظيرة والمعاونة فى تفعيل تلك الاتفاقيات مع زيادة عدد الوفود الاجنبية التى تزور الغرفة تنظيم معارض قطاعية داخلية وخارجية بالتعاون مع هيئات متخصصة.

وأضاف الوكيل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم نسعى لتطوير سلاسل الامداد لخفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصرى من خلال إنشاء شركات تقيم مراكز لوجيستية وبورصات سلعية ، وتوفير المعلومات عن الأسواق المستهدفة وفرص التصدير والاستيراد.

ولفت إلى أنه سيتم العمل على استفادة أعضاء الغرفة من دور "شركة ضمان الصادرات" التابعة لبنك تنمية الصادرات فى توفير التمويل وضمان الصادرات، وتعظيم استفادة أعضاء الغرفة من المزايا التي تقدمها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتوفير الائتمان للصادرات.

وأشار الى أننا سنعمل على تعظيم استفادة أعضاء الغرفة من خدمات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآليات صندوق دعم الصادرات، وتنظيم ندوات عن مناطق التجارة الحرة، وتعريف المصدرين باللوائح والتشريعات والمواصفات الجديدة الخاصة بتصدير المنتجات المصرية .

ولفت الى أنه سيتم نشر المعلومات التجارية على أعضاء الغرفة مثل ( الفرص التصديرية – الدراسات المتخصصة ) والتنسيق مع السفارات الأجنبية بمصر لتنظيم ندوات عن فرص التعاون مع دولهم.



