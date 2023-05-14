رئيس حزب مصر الحديثة: نظام القائمة المغلقة يحقق الاستقرار السياسي

أعلن دكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، عن تمسك حزبه بنظام القائمة المغلقة كونها تحقق الاستقرار السياسى لأى نظام بعكس القائمة النسبية التى تزعزع الأنظمة المستقرة.

وأضاف رئيس حزب مصر الحديثة، في" تصريحات صحفية"، أن نظام القائمة المغلقة، هو الأقدر على تحقيق الالتزامات الدستورية بالتمييز الإيجابي لبعض الفئات مثل نسبة تمثيل المرأة وذوى الإعاقة، أما القائمة النسبية ستحدث إشكاليات دستورية فى الواقع لا حصر لها.

وأضاف رئيس حزب مصر الحديثة، أن نظام القائمة المغلقة تعطي فرصة لأكبر عدد من الأحزاب للمشاركة في الحياة النيابية، كما أنها لم يطعن عليها، وهي الأنسب في الوقت الحالي.