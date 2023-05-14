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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيروس جديد يقضي على الأبقار في أوروبا.. هل ينتقل للبشر؟

صدى البلد

رصد مرض قاتل يسبب الوفاة للماشي في دول أوروبا تحذر منه المنظمات العالمية مع وصول حشرات من نوع البراغيث «جراء التغير المناخي».

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وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يعتبر مرض النزف الوبائي الذي رُصدت الحالات الأولى في أوروبا مرض فيروسي يقضي على الأبقار، غير القابل للانتقال إلى البشر، في خريف عام 2022 في جزيرة سردينيا الإيطالية، ثم في صقلية، وسُجلت بؤر وبائية أخرى في منطقة الأندلس في جنوب إسبانيا.

وقالت الوكالة إن «هذا المرض الفتاك يؤدي إلى حمّى وفقدان للشهية لدى الماشية وحالات عرج وضيق في التنفس».

واكتُشف المرض، الذي يصيب بشكل رئيسي المواشي والغزلان ذات الذيل الأبيض، في الولايات المتحدة عام 1955 وتمدد الفيروس، الذي ينتقل من طريق حشرات البراغيث (فصيلة المتلاحية)، منذ ذلك الحين إلى آسيا وأستراليا وإفريقيا. ولا يوجد لقاح متاح ضد هذا النوع الفيروسي الذي رُصد في أوروبا.

اوروبا التغير المناخي مرض قاتل

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