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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل نشوز المرأة يبيح ما يسمى بـ الاغتصاب الزوجي؟ ..علي جمعة يجيب

علي جمعة
علي جمعة

هل نشوز الزوجة عن إعطاء الزوج حقه يبيح له ما يسمى بـ الاغتصاب الزوجي؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من خلال برنامج “من مصر”، والذي يذاع عبر فضائية سي بي سي.

هل نشوز المرأة عن إعطاء الحق الشرعي يبيح الاغتصاب الزوجي؟

وقال علي جمعة:" أبدا، لا يبيح له هذا، العلماء قالوا في الحكمة كل شيء بالخناق إلا الزواج بالاتفاق، المفاهيم العليا والراسخة من الدين أيضا".

وأوضح علي جمعة أن المولى عز وجل أباح الانفصال لأن هناك حالات لا يحدث فيها توائم وتفاهم واتفاق، فيكون البديل الانفصال، موجها لرسالة لأهل الزوجة لا تغصبوها على الزواج حتى لا يحدث مثل هذا الشقاق والنفور والانفجار، مشدداً الإكراه على الزواج حرام وقد يصل لحد الكبيرة.

الاغتصاب الزوجي أمر سلبي

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن ما يسمى بالاغتصاب الزوجي هو أمر سلبي ومرفوض بشكل عام.

وأضاف علي جمعة، في لقائه ببرنامج "من مصر" على فضائية "سي بي سي"، أن العلاقة الزوجية هي حياة ينبغي أن تقوم على أسس أولها المودة والرحمة، ولو ذهبت سيذهب معها الأدب واللياقة والحب، ومعاني كثيرة وتصبح الحياة بدلا من أن تكون حياة مستقرة حياة غيرة مستقرة وبها من النكد ما يعكر صفوها.

وأشار إلى أن الله تعالى أباح الزواج لإنشاء الأسرة وغرض الأسرة في النهاية هو عمارة الأرض التي تحتاج إلى النسل، وشرع الزواج لضبط العلاقة بين الرجل والمرأة، وحرم العلاقة الزوجية خارج نطاق الزواج وسماها بالزنا بالمحرم.

وأوضح، أن الاغتصاب الزوجي ليس ظاهرة وإنما هو حادثة، فالظاهرة عند علماء الاجتماع حين يصل الأمر إلى ما فوق الثمن، 12،5% من المجتمع لديهم مشكلة معينة يعانون منها.

وأكد علي جمعة، أن العلاقة الزوجية هي عالم آخر من خلف الأبواب ولذلك لا ينبغي أن نكثر الكلام عليه، إلا إذا كانت هناك مشكلة خرجت من خلف هذه الأبواب لمعالجتها.

الاغتصاب الزوجي نشوز الزوجة الدكتور علي جمعة هيئة كبار العلماء من مصر الاغتصاب الزوجي أمر سلبي المودة والرحمة

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