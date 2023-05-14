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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فوز إحدى شركات مصر بجائزة منظمة "بانجيا" لعام 2023 كأفضل شريك إفريقي

صدى البلد

شاركت لجنة النقل واللوجيستيات بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، في أعمال المؤتمر السنوي لاجتماعات منظمتي (بانجيا - وكونيكتا) الدوليتين، وهما أكبر منظمتين غير حكوميتين لوكلاء الشحن البحري، والجوي حول العالم.

حيث استضافته بانكوك عاصمة تايلاند في الفترة من 9 إلي 11 مايو 2023، بمشاركة موسعه من 280 عضو منهم 16 عضو يمثلون حضور 8 دول إفريقية من إجمالي أكثر من 500 عضو هم أعضاء المنظمتين من أكثر من 128 دولة حول العالم.

من جانبه، أكد محمد العنتبلي، رئيس مجلس إدارة شركة ترانز مصر، ورئيس لجنة النقل واللوجيستيات، بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، علي حرص الجمعية الدائم علي المشاركة مع مجتمع القطاع الخاص الدولي ممثلين مصر في مجالات وكلاء الشحن البحري والجوي أفضل تمثيل، وبشكل يخدم التوجهات المصرية، ويساهم في تسهيل التعاون المشترك.

وأضاف العنتبلي: ذهبنا إلي هذه النسخة وعيوننا تتجه للقاءات الجادة مع الأشقاء المشاركين من الدول الإفريقية، وعقدنا عدد من ورش العمل والفعاليات الجانبية، وقدمنا عرضًا قويًا عن الجمعية ونشاطها الإفريقي، الأمر الذي لاقي استحسان الحضور من كافة الدول الإفريقية وتطلعوا إلي التعاون علي الفور, الأمر الذي نعمل جاهدين عليه لكي نصل لشراكات حقيقية داخل الدول الإفريقية؛ لنحقق سيولة وسهوله في مجال النقل واللوجيستيات.

وتابع: واستطعنا في هذه النسخة إلي وضع أسس شراكات مع كيانات كبري من وكلاء شركات الشحن في كينيا وتنزانيا وأوغندا وجامبيا، مؤكدًا أن هذه بداية مبشرة جدًا للربط المصري الإفريقي لخدمة مجتمع المال والأعمال الإفريقي.

وشهدت هذه النسخة فوز شركة ترانز مصر إحدى أكبر الشركات المصرية في مجال الشحن والنقل واللوجيستات والتخليص، والتي تعد من الشركات الأعضاء في منظمة "بانجيا" وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وغرفة الملاحة بالإسكندرية بجائزة "أفضل شركة عن إفريقيا لعام 2023".

وفيما يتعلق بالدعم والتعاون والعمل الدولي المشترك، أعرب محمد العنتبلي، رئيس ترانز مصر عن سعادته بهذا الفوز مؤكدًا لقيادات المنظمة استعداد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ومجتمع النقل البحري والجوي في مصر من القطاع الخاص علي استضافة النسخة القادمة أو بعد القادمة، علي أرض مصر وقدم طلبًا رسميًا بذلك لإدارة المنظمة البريطانية المنشأ، ومقرها لندن والتي تعد واحدة من أكبر المنظمات الفعالة في هذا المجال الحيوي الهام.

ومن جانبه، أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أننا سعداء بمشاركات الجمعية بالكوادر المتميزة من رجال الأعمال الوطنين الواعدين، وأن فوز أحد الشركات المصرية بهذه الجائزة يعد خطوة جيدة تدفع القطاع الخاص الدولي؛ لدخول في شراكات متميزة مع النظير المصري، وأننا كجمعية نعمل في نسق متصل ومنسق بين اللجان المختلفة لننتشر بشكل فاعل ومتميز محليًا وإفريقيًا ودوليًا الأمر الذي انعكس الآن بشكل واضح علي ما حققته الجمعية من نجاحات في أنشطتها المختلفة، وبات الطريق إلي قلب إفريقيا ممهدًا يخضع لدعم ورعاية الدولة المصرية التي انتهجت نهجًا جديدًا في التعاطي مع الملف الإفريقي بشكل يؤكد تعزيز الشراكة ومفهوم المصالح المشتركة ونحن كقطاع خاص نسير عليه. 

لجنة النقل واللوجيستيات جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة شركة ترانز مصر

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