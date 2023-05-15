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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حالات إعفاء مباني إيواء المسنين من الضرائب والرسوم بمشروع القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد  مشروع قانون حقوق المسنين، لحماية ورعاية المسنين، ضوابط إعفاء تراخيص إقامة المبانى المخصصة لإقامة وإيواء المسنين من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات.

 

وتنص المادة 25 من مشروع قانون حقوق المسنين، لحماية ورعاية المسنين، بأن تُعفی من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من :

1- تراخيص إقامة أى مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى فى حالة تغيير النشاط أو التصرف فى العقار أو المبنى لاستخدامه فى غير خدمة المسنين قبل مرور 10 سنوات من تاريخ الإعفاء.

 

2 - تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين.

 

وألزم القانون بضمان توفير خط ساخن للإبلاغ عن أى مشكلات تواجه المسن، حيث تنص المادة (22) بأن: "تلتزم الجهات المختصة بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسنين، سواء كان المبلغ هو الشخص المسن نفسه أو شخص يبلغ عنه، مع أخذ كافة الضمانات للاستجابة السريعة للشكوى وإبلاغ الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.

 

يهدف مشروع قانون حقوق المسنين، لحماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم، والذى حسمه مجلس الشيوخ وتناقشه لجنة التضامن بمجلس النواب.

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