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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عبد المقصود: هناك 6 لاعبين بالزمالك يتسببون في المشاكل للفريق

الزمالك
الزمالك

أكد أحمد عبد المقصود المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن هناك عدد من اللاعبين في صفوف الفريق لابد أن يرحلوا عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد عبد المقصود فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" هناك 5 أو 6 لاعبين فى الفريق كان لابد من اتخاذ قرارات ضدهم من قبل الإدارة لأنهم تسببوا في مشاكل للفريق وللجهاز الفني.

وأضاف:" كان لابد من وجود قرار معهم وموقف من أجل أن تكون الأجواء داخل الفريق أفضل مما عليها الأن.

وتابع عبد المقصود:" الزمالك يمر بأزمة قوية الفترة الحالية وتحتاج لتدخل الجميع من أجل عودة الفريق لسابق عهده وحتى يتم إصلاح الأمور بشكل أفضل.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خسر أمام الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة ال 27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف.

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