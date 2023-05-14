تعرف على حقيقة إصابة الونش بالرباط الصليبي

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تطورات إصابة محمود حمدي الونش مدافع الأبيض التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي بالأمس في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وأكد المصدر أن اللاعب خضع لأشعة أثبتت إصابته بكدمة قوية في مفصل الركبة، و لم تظهر الأشعة حجم الإصابة بسبب وجود تورم في الركبة.

وأشار المصدر أن هناك اشتباه في إصابة الونش بقطع في الرباط الصليبي، وسوف يخضع الاعب لفحص طبي جديد بعد 48 ساعة عقب إزالة التورم لتحديد التشخيص النهائي وخطوات علاج اللاعب

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء أسوان يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.